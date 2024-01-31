Рыжие привлекают удачу, а блондинки ассоциируются с радостью: как цвет волос влияет на энергию вокруг нас по фэншуй

Кто-то предпочитает свой натуральный цвет волос, а кто-то кардинально меняет данный от природы оттенок шевелюры. В данном вопросе женщины в основном руководствуются вопросами моды и эстетики, но мало кто задумывается об энергетике. Согласно фэншуй цвет волос может определять то, что происходит в вашей жизни.

Каштановые волосы

Этот оттенок волос не только по цвету, но и по энергетике напоминает землю, которая полна тепла и излучает стабильность. Если ваши волосы такого цвета, скорее всего, ваши волосы имеют сильную связь с природой, и вы прекрасно умеете сохранять равновесие в своей жизни. Согласно феншуй этот оттенок может привлечь стабильность на работе и крепкие романтические отношения. Покрасить волосы в такой оттенок – значит заложить прочный фундамент для благополучного и безоблачного будущего. Каштановые волосы могут сделать женщину более спокойной и рассудительной, благодаря чему ее семейная жизнь станет более гармоничной и спокойной.

Блонд

Любые светлые тона (золотистый, пепельный, платиновый, бежевый, маслянистый) излучают положительную энергию и жизненную силу. Светлые волосы ассоциируются с солнечным светом, радостью и творчеством. Такое цветовое решение идеально подходит для привлечения экономического процветания, так как ассоциируются с золотом. Кроме того, оно привлекает любовную удачу. Также стоит отметить, что светлые волосы естественным образом заставляют ваше лицо сиять. Именно в этом кроется секрет такой огромной популярности блондинок среди представителей сильного пола. Этот цвет магическим образом привлекает внимание мужчин и пробуждает в них энергию любви.

Рыжие волосы

Как правило, девушки и женщины с огненно-рыжими волосами являются очень смелыми, решительными и страстными. Этот насыщенный цвет символизирует огонь и привлекает силу для достижения любой цели, которую вы ставите перед собой. В фэн шуй цвета красно-оранжевого спектра считаются магнитом для удачи, процветания и любви. Они притягивают в свою жизнь все самое лучшее, о чем только можно мечтать. Если у вас есть амбициозные цели и вы непременно хотите их достичь, значит, огненно-рыжая грива поможет вам в этих начинаниях. Если женщина от природы слишком застенчива, то рыжая краска сделает ее более смелой, решительной, инициативной. Это касается не только карьерной среды, но и романтических отношений.

Черные волосы

Черные волосы подобны ночи: таинственные, загадочные и наполненные мистической энергией. Если ваша шевелюра именно такого цвета, скорее всего, вы обладаете прирожденным магнетизмом и невероятно сильной интуицией. Согласно китайской философии, черный цвет волос делает женщину мудрой и эмоционально стабильной. Кроме того, их мощная энергетика выстраивает надежный барьер против негативных флюидов, которые излучают окружающие. Черные локоны защитят вас от недоброжелателей, независимо от того, какие методы они используют (реальное вредительство или черную магию). Кроме того, брюнетки могут обладать экстрасенсорными способностями и даром предвидения.