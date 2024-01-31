Нанесение помады на сухие губы и тестирование тональника на руке: типичные ошибки макияжа и как их исправить

Сделать макияж безупречным – это искусство, и это признает любой профессиональный визажист, и вы не станете мастером в этом вопросе, пока не будете тренироваться день и ночь. В сегодняшней статье мы расскажем о самых распространенных ошибках в макияже, которые допускает большинство женщин, и о том, как их исправить.

Растягивание кожи в зоне глаз при нанесении подводки

При нанесении подводки для глаз оттягивание кожи в этой зоне может привести к ее повреждению, ведь она здесь особенно нежная. Кроме того, вы рискуете получить неровную линию. Короче говоря, делать так не стоит.

Чтобы максимально красиво и ровно нанести подводку, используйте лист бумаги в качестве трафарета. Кроме того, такой подход не повредит кожу вокруг глаз.

Использование слишком большого количества продукта

Розовый оттенок румян на щеках должен не привлекать к себе внимание, а служить завершающим акцентом вашего макияжа. Нанесение румян на нижнюю зону щеки может сделать ваше лицо тяжелым и даже обвисшим. Вместо этого стилисты рекомендуют использовать кисть для контуринга и наносить цвет только на “яблочки” щек. Таким образом, ваше лицо естественным образом “подтянется” и не будет выглядеть кричащим.

Плохая растушевка продукта

Румяна, тени для век, хайлайтер – все продукты должны быть безупречно растушеваны, чтобы завершить любой образ. Для этого вам лучше использовать подходящие и качественные кисти/блендеры. В противном случае ваш макияж будет выглядеть смешно и прямо противоположно тому, что вы хотите.

Неправильное нанесение контуринга и хайлайтера

Ваша кожа может выглядеть обвисшей, но вы можете мгновенно улучшить ее внешний вид за счет бликов и контуров. Ваш рутинный макияж может творить чудеса, если вы нанесете контуринг и хайлайтер на нужные участки. Здесь следует руководствоваться формой лица. Лучше в этом вопросе проконсультироваться с визажистами, которые дадут ценные советы.

Нанесение помады на сухие губы

Некоторые предпочитают наносить немного тонального крема или праймера на губы перед помадой или блеском. На самом деле это может сделать ваши губы менее пышными и более сухими. Лучше нанесите на них легкий увлажняющий крем для лица и дайте ему впитаться, пока вы заканчиваете остальной макияж. Через несколько минут используйте помаду.

Тестирование тонального крема на руке

Многие наносят тональный крем на ладони или запястья, чтобы протестировать продукт перед покупкой. Однако это почти всегда приводит к тому, что вы купите оттенок, слишком темный для вашего лица.

Нанесите небольшое количество продукта на внешнюю часть щеки и шею. Поскольку цвет вашей шеи обычно бледнее цвета лица, вы вряд ли купите слишком темную для вас основу.

Нанесение макияжа при неправильном освещении

Если вы когда-нибудь делали макияж в тускло освещенном месте, вы понимаете, насколько тревожно выходить на улицу после этого, и надеетесь, что не пропустили ни одного места. Это также касается нанесения теней для век и основы в комнате с флуоресцентным освещением. Максимальное использование солнечного света – лучший вариант.

Густой слой туши на нижних ресницах

Обращаетесь ли вы с верхними ресницами так же бережно, как и с нижними, когда проводите щеточкой для туши? На самом деле с нижними ресницами следует действовать несколько иначе. По мнению визажистов, большое количество туши на них привлекает внимание к складкам под глазами. Более того, существует высокая вероятность размазать ее в течение дня и испортить весь макияж.

Не обращаете внимания на подготовку кожи

Одна из самых распространенных косметических ошибок — нанесение тонального крема на сухую кожу, из-за чего лицо может выглядеть безжизненным и изнуренным. Хорошо увлажненное лицо – основа качественного макияжа. Поэтому перед началом всех косметических манипуляций убедитесь, что ваше лицо достаточно увлажнено.

Неправильное применение консилера

Вопрос о том, следует ли сначала наносить консилер или тональную основу, часто вызывает споры. Визажисты рекомендуют наносить тональный крем перед консилером, так как имеет смысл скрыть недостатки после слоя основы. Однако при этом вам нужно помнить две вещи:

Не наносите слишком много консилера на одну область, потому что это приведет к выделению морщин. Не используйте один и тот же оттенок консилера для всех областей. Некоторые зоны на лице нуждаются в большее светлых оттенках.

Подчеркивание губ

Чрезмерное выделение губ может сделать макияж как у клоуна, а это никому не нравится. Вместо этого стилисты советуют обвести губы телесным карандашом и растушевать все резкие линии, которые могут испортить ваш общий вид.