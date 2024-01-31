Мнение: О слове Шольца против слова Путина… Кто кого?

Германский канцлер Олаф Шольц энергично взялся возрождать Великий Рейх немецкой нации. Уже без нацистских перегибов «геноссе Гитлера», но с той же целью Drang nach Osten. Задача-минимум здесь — утвердить Германию в качестве главного и единственного источника силы в континентальной Европе. Что Олаф Шольц и делает, возрождая немецкую военную промышленность и утверждая Берлин как основную после #США поддержку ВСУ.

Тем временем российский президент Владимир Путин… наивно заявляет, что #Россия будет стремиться создать некую «демилитаризованную зону» на такую глубину от нынешних границ Украины, которая позволит исключить обстрелы украинскими военными российской территории. Вопроса как при этом он рассчитывает избежать ударов дальнобойными ракетами и дронами, которые уже есть на вооружении ВСУ и которых Запад будет поставлять всё больше и больше, повис в воздухе. И остался без ответа.

А что тут ответить?

И ещё Олаф Шольц заявил, что даже если американская военная помощь Киеву таки прекратится, «Германия станет крупнейшим провайдером поставок оружия Украине по всему миру». И будет работать над тем, «чтобы ещё больше стран приняли активное участие». Повторюсь, это вполне чёткая заявка на военное и политическое лидерство в Европе.

Кроме того, рейхсканцлер заявил, что Берлин продолжит «вносить свой большой вклад» в военную поддержку ВСУ, потому что «границы в Европе больше не должны перемещаться силой». Тут ключевое слово — «больше». Мол, больше не должны. Раньше, когда это отвечало интересам Германии, передвигать границы силой было можно — см. распад Югославии и «косовский прецедент». Теперь Германия хочет любой ценой сохранить достигнутое. Не она одна — весь Запад хочет удержать тот установившийся после конца «холодной войны» мировой порядок, где он был бесспорным гегемоном. И который в целом его устраивал.

Так старые «воры в законе» стремятся подавить любые притязания молодых авторитетов, используя для этого любые методы. А что они при этом вещают на толковищах — не суть важно. Потому что суть одна: старый хищник защищает награбленное от нападок молодого, требующего более справедливого передела. История старая, как мир. А все лозунги про священную борьбу «демократий против автократий», защиту «порядка, основанного на правилах» (которые сами же защитники и толкуют в свою пользу) — это лицемерная фикция. В сухом остатке — война двух конкурирующих группировок.

И как Владимир #Путин, добровольно ринувшийся в самый замес, рассчитывает создать демилитаризованную зону, когда речь уже о том, что остаться должен только один?

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