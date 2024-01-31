Мнение: Производство стали в России и в мире, деиндустриализация Британии и промышленный спад в Испании

1. В большинстве западных стран производство стали в последние десятилетия снижалось или стагнировало. А вот в крупнейших странах Азии, за исключением Японии, наоборот, шёл рост. Неплохие позиции сохраняют и русские сталевары, хотя после 2022 года у нас начала чувствоваться нехватка мощностей. Блогер Genby пишет (ссылка):



Всемирная ассоциация производителей стали, собирающая данные по 71 стране мира, опубликовала пресс-релиз результатов 2023 года.

С 2020 года произошли некоторые изменения. Китай достиг пика в 2020 и снижает производство. Также снижают производства Япония, Германия и Южная Корея. Почему-то пошли на снижение Турция и Бразилия. Индия и Иран растут. США колеблется на отметке 87 млн тонн. Россия хоть и показала второй лучший результат в истории, но так и не может улучшить свое положение в ТОП-5, обогнав США или Японию. Говорят мощности производства стали загружены на 100%. По всей видимости, 77 млн тонн – это потолок.

Вышесказанное не значит, что у нашей сталелитейной промышленности всё так же хорошо, как у русских фермеров или у русских производителей удобрений. Там хватает проблем, причём серьёзнейших. Однако всё же сталь наши комбинаты выпускают, а импортозамещение расширяет для сталеваров рынок внутри России. Материалы из стали, которые ещё в 2021 было проще импортировать из-за рубежа, теперь русские заводы предпочитают брать у отечественного производителя — даже в тех случаях, когда недостаток опыта приводит к досадно высокому проценту брака в поставках.

2. А вот в Британии всё очень плохо: производство стали в бывшей «мастерской мира» сократилось за последние десятилетия даже не на десятки процентов, а в разы (ссылка):



Производство стали в Великобритании, млн т:

1970 – 28,3

2000 – 15,2

2007 – 14,3

2008 – 13,5

2014 – 12,1

2015 – 10,8

2016 – 7,6

2017 – 7,5

2018 – 7,3

2019 – 7,2

2020 – 7,1

2022 – 6,0 (падение в 4,7 раз по сравнению с 1970, в 2,5 раза по сравнению с 2000).

Производство стали в Великобритании, кг на душу населения:

1970 – 508,5

2000 – 258,5

2022 – 88,3 (падение в 6 раз по сравнению с 1970, в 3 раза по сравнению с 2000).

Не вполне понятно, что теперь может Британия предложить миру. Раньше у британцев были амбиции развиваться в качестве финансового центра, но кража денег у русских клиентов положила этим планам конец: мало кто добровольно понесёт деньги в банк, зная, что управляющий может в любой момент их украсть.

Согласно старому анекдоту, красота английских девушек и изысканная английская кулинария сделали англичан лучшими мореплавателями планеты. Как бы британцам не пришлось вернуться к истокам, ища себе применение где-нибудь за пределами родной страны.

3. Не только Британия, Франция и Германия встали на путь деиндустриализации. В солнечной Испании также фиксируются закономерный спад (ссылка):

Ещё одна страна Евросоюза, после Германии, начала испытывать проблемы в промышленности. Спрос на электроэнергию в Испании в прошлом году составил 244 686 ГВтч после снижения на 2,3% в 2022 году, показали предварительные данные оператора Red Electrica.

Падение было вызвано снижением спроса со стороны промышленных потребителей Испании, которые всё ещё не оправились от последствий энергетического кризиса.

Испания, напомню, является сейчас одним из главных в Европе импортёров сжиженного природного газа из России. Без нашего СПГ дела у испанцев обстояли бы ещё хуже.