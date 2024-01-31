Рупор кремлевской пропаганды: Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит ЗРК “Пэтриот”

Из заявлений Путина

1. Путин не знает, зачем Украина сбила самолет с своими военнопленными. Борт был сбит из ЗРК "Пэтриот".

2. Обмены военнопленными будут продолжаться и далее. Соотношение по пленным между Россией и Украиной 10 к 1.

3. Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на запад для обеспечения безопасности российских городов.

4. Россия не пойдет по пути внедрения ювенальной юстиции. Это не наш метод.

5. Пена, которая существует в любом обществе, постепенно сойдет (намек на пятую колонну и "голых мудаков")

6. Группа бойцов ОДШБр «Ветераны» впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их

PS. Сегодня прошел обмен военнопленными.Поменяли 195 на 195. Плюс Украине отдали еще 12 гражданских лиц изъявивших желание уехать на Украину.

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