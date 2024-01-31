Личное: “История превратилась в любовный треугольник”

Разбирайте сами это письмо.

marmeladka2000

Здравствуйте, Эволюция. Я писал вам недавно два больших письма и они не были опубликованы. Пишу продолжение этой истории. Надеюсь, сейчас моя ситуация стала намного сложней и может показаться интересной. Она превратилась в любовный треугольник.

В тех письмах я рассказывал свою историю, как уехал из России в Казахстан 2 года назад (чтобы продолжать зарабатывать игрой в покер по интернету после санкций) и через полгода жизни там познакомился с Ж. Мне было тогда 32, ей 37 (cейчас нам 34 и 39). Она казашка, ее дочке на тот момент было 9 лет. Дочка от русского мужчины с гражданством Казахстана, от которого она ушла где-то лет 5 назад. Подробнее я расскажу про них позже. Сейчас кратко о начале нашей истории. Наши отношения продлились полгода (я влюбился сразу, а она через месяц, как она недавно сказала). Мне казалось, что сначала она была влюблена намного сильнее, чем я. Но я тоже был очень прилично. Через полгода наших отношений мне пришлось уехать домой и наши отношения перешли в онлайн-режим. Я хотел вернуться к ней побыстрее, но вмешались обстоятельства и возвращение затянулось. Созванивались круглые сутки, безумно страстно и много занимались виртом. Пару раз ссорились по абсолютно глупости и в последний раз поссорились осеню прошлого года. Договаривались, что созвонимся вечером, включим фильм какой-нибудь в синхронном режиме и будем пить пиво. Но когда я позвонил ей в тот вечер, она сказала, что к ней пришла подружка и подружка красит ей волосы. Я обиделся, что она не предупредила и не написала сама. На следующие дни она писала мне, но я из-за обиды отвечал очень сухо. И был очень занят работой (мы планировали в ближайшие недели, что я приеду к ней и мы наконец встретимся, мне нужно было заработать побольше денег, чтобы я смог остаться подольше в ее городе). А она внезапно заблокировала меня. Я воспринял это, как то, что меня бросили. Пытался отвлечься, занялся спортом, но мысли о ней возникали в голове буквально каждую минуту.

Через пару месяцев я прислал ей в подарок необычные печенье и чай (я угощал ее этими чаями, когда жил в ее стране и ей очень понравилось). Я давно их докупал и планировал передать при встрече. Так как был везде в черном списке, то посылку сначала отправил другой бывшей девушке из этого города (встречались месяц, но я с ней расстался. и примерно в момент расставания с Ж. эта девушка стала мне писать сама и я с ней стал по-дружески общаться и плакаться ей в жилетку). Эту девушку зовут З. Она еще сыграет немаловажную роль в этой истории.

Сильно позже, когда мы возобновим общение, Ж. будет говорить, что у нее был дикий стресс от того, что я перестал ей отвечать так, как раньше. Она думала, что я нашел себе кого-то. Рассказала, что после блокировки тоже сильно страдала и переживала, но если бы не заблокировала меня, то страдала бы сильнее от того, что ждет меня, а я ей ничего не пишу.

Через день, как ей доставили посылку, она разблокировала меня, написала, что только приехала из командировки и только увидела посылку. Поблагодарила. Я написало «да не за что)» и что-то еще нейтральное. Попросил написать потом, понравилось ли ей. Написало, что всё очень понравилось и еще раз поблагодарила. Не увидел ни объяснений этой блокировки, ни извинений. Эта блокировка задела и расстроила меня очень сильно. Я не собирался, как ее бывший муж, покупать новые симки. Она рассказывала давно, что он так делает и не дает ей тем самым покоя. Я пытался всё это время избавиться от чувств к ней, осознавал очень сильную любовь, но ни работа, ни интенсивные занятия спортом особо не помогали. Думал о ней почти каждую минуту. Во снах тоже часто мне снилась.

За несколько дней до НГ у меня был день рождения. На прошлый ДР, когда мы встречались и были в одном городе, она мне сделал сюрприз. Приехала вечером с тортиком и подарками. Мне никто так не делал, было очень приятно. Думал, может тут поздравит, но не поздравила. С новым годом тоже не поздравила. В итоге первого января я не выдержал и решился написать и поздравить ее с новым годом сам, пожелал любви, успехов в карьере и в спорте ее дочки. Она пожелала чего-то стандартного в ответ. На этом я думал, наша переписка и закончится. Но через несколько минут она похвалила мою новую аватарку. Я ответил, сказал, что у нее тоже красивая новая аватарка, что-то спросил, разговорились, вскоре созвонились и насыщенно пообщались о том, кто чем занимается, как у кого дела, но тему нашей ссоры и расставания не поднимали. По ее общению понял, что как минимум интерес у нее ко мне до сих пор большой и особо никуда не пропал, что еще сильнее поломало мне мозг. Я представлял совсем другую картину, где она полностью охладела и забыла меня. Иногда, конечно, эти мысли сменялись «да ну как так, да не могла так быстро и резко охладеть, она же так сильно влюблена в меня была. Или мне это просто казалось?». О чувствах своих мы не говорили никогда. Я думал, мою влюбленность точно видно.

Стал писал ей через 1-3 дня, присылал фото из спортзала. Она всегда охотно отвечала и шла на контакт. Мне захотелось приехать к ней. Начал смотреть разные билеты, как раз запустили самолет в ее город, который был долго отменен. Спросил, как погода в ее городе и красиво ли там сейчас, что хочу приехать пофотографировать город (хобби. Давно очень собирался и давно ей об этом говорил). Сказала, что выпало много снега и очень красиво сейчас.

Про ее личную жизнь не интересовался, боясь, что у нее кто-то появился. Но довольно скоро я понял, что она что-то хочет мне сказать. Оказалось, она недавно вернулась в отношения с бывшим мужем, от которого уходила, он подарил ей квартиру на новый год. Но меня эта новость почему-то совсем не огорошила. Не было как-то ледяного душа или чего-то подобного. Да, расстроился я прилично. Но вот как порой бывает, что тебе говорят что-то, что резко меняет всё и у тебя холод по телу разливается тут же — такого не было. Может благодаря короне был такой эффект?

Примерно такой диалог случился. Голос дрожал у обоих:

– ты любишь его?

– он любит меня

– а ты его?

– не знаю

– а меня ты любила?

– а ты как думаешь?

– я не знаю, я плохо понимаю чувства других. Думаю, что любила

– (тут она либо сказала «любила», либо промолчала, я точно не помню)

– сейчас совсем не любишь меня уже?

– ну, не прям чтобы совсем

Купил этой ночью после разговора почти сразу билет на самолет и начал думать, что же мне делать. Нереально тянуло к ней. Но казалось, что я сильно сливаюсь. Куда я бегу? Зачем? Вроде и сказала, что хочет меня увидеть. А вроде я щипцами это вытянул. Не спал почти сутки и до рейса оставалось часов 6. Решил написать ей:

– У меня на сегодня был куплен билет в твой город. Ты встретишь меня?

– Во сколько? Завтра приедешь?

– Сегодня ночью прилетаю в 1:30 по твоему времени на самолете

– К сожалению, я сейчас без машины

– Увидеться без машины со мной нет желания? Я хотел бы прилететь и увидеть тебя сегодня в последний раз

– Я не смогу ночью выйти из дома. Завтра днем — да

– В какое время днем?

– Ближе к 3

– Хорошо

– Где остановишься?

– Пока не решил

Меня это отрезвляет, меня если и ждут, то совсем не так, как я рассчитывал. Я думал, может они еще не живут вместе и она меня встретит. Уговариваю слетать со мной мою бывшую женщину, с которой сохранилось хорошее общение, чтобы мне не было так тоскливо и одиноко, чтобы я не прилетел один, как дурак, которого не ждут и которому нечего делать в этом городе. Бывшая женщина упорно отказывается. Она иногда сама прилетала ко мне в тот город, когда я там жил. Ей есть чем там заняться (магазины, которые закрылись у нас), но сейчас не хочет со мной лететь. Мне становится еще хуже.

Я решаю не лететь, ложусь спать, но не могу заснуть. Пишу одной девушке из тиндера из того города, в который собирался прилететь. Мы много созванивались и общались по интернету с ней в последний месяц (после блокировки я поставил себе локацию в тиндере в ее городе, получал много взаимных лайков и соглашений погулять или попить кофе, как приеду. Это меня отвлекало). Созваниваюсь с этой девушкой, она интересуется, как у меня дела. Кратко описываю ей ситуацию (что хотел прилететь в ее город сегодня, но недавно выяснил, что девушка, в которую я был влюблен вернулась к бывшему мужу и меня это убило). Она уговаривает меня прилететь. На одной же этой девушки этот город не щаканчивается. Решая, что в случае чего я смогу отвлечься на живое общение с другими девушками и не буду полностью одинок, принимаю решение все же лететь.

Пока собираюсь в аэропорт, пишу Ж. много сообщений. Меня прорывает просто. Пишу, что никогда не бросал ее, как она думала. И все мои паузы в общении были только тогда, когда мне начинало казаться, что это я начинаю ей надоедать. Что старался сделать лишь так, что ей было больше кайфа от общения со мной, что не люблю навязываться. Пишу, что по доброму завидую ее мужу, рассказываю, как летом влюбился в нее еще сильнее и мне захотелось детей от нее.

Вот такой диалог:

(я) Наша встреча ведь ничего не принесет нам, кроме боли. Не считаешь так?

(я) Пытаюсь понять почему ты сказала, что хочешь меня увидеть и не нахожу ответов

(я) Я думал, вы еще не живете вместе и есть хотя бы 1% все вернуть

(я) Точнее не все, а хотя бы часть той твоей любви

(я) Боюсь, что просто сойду с ума этой ночью, когда прилечу, не смогу заснуть и буду всё ночь думать о тебе, когда ты уже с другим

(она) Пока не могу ответить. Чуть позже.

(я) И в этот уголок на парковке, о котором ты вчера вспоминала, мы уже не сможем приехать никогда вечером и повспоминать, как хорошо нам было и как я там тебя целовал. Ночью из дома тебе больше не выйти со мной никуда… (когда общались в ту ночь, она рассказывала, как ее накрыло депрессией, когда я уехал в Россию, как она ночами ездила по всяким местам, где мы гуляли, как подолгу там плакала и звонила сестре, чтобы поговорить с ней и немного успокоиться)

(я) Желаю сейчас о том, что целовал тебя так мало. То есть не мало, но всегда можно было больше

(я) Ну и о том, что мои обиды и пропадания тебя охладили. Мне не хотелось тебя обижать. Наоборот хотелось, чтобы тебе было больше кайфа. И когда я переставал тебе писать (или совсем или не так пылко, как всегда) я думал, что ты наоборот от меня подустала и небольшой перерыв пойдет на пользу и твой интерес вернется

(я) Жаль, что я не верно оценивал ситуации. Ты тоже лучшее, что со мной случалось. И такой сильной и глубокой любви я ни к кому не испытывал тоже

(я) Завидую по хорошему твоему мужу. В середине лета мне очень захотелось от тебя ребенка

(я) Но твое решение хорошее. Я сразу тебе в начале наших отношений говорил, что это не правильно, что у вас плохие отношения с мужем и ребенок из-за

того страдает

(я) Здорово, что три человека из одной семьи сейчас счастливы

(она) Будет больно, как в тот момент, когда ты уезжал, тогда я прямо в депрессию впала… Увидеть тебя хочу, потому что ты навсегда останешься в моей душе, как очень дорогой человек. Почему ты не сказал всего этого раньше, почему так поздно(((( Обиды и молчание для меня наоборот были, как доказательство того, что все проходит и у тебя прошло. В тот момент я вспоминала, как просила не забывать меня, когда ты уезжал и думала, что забыл

(она) *цитирует мое сообщение про желание иметь от нее детей* Почему ты молчааал? *4 плачущих смайлика*

(она) Думать-гадать, ведь может, если бы мы поговорили об этом всерьез, все могло бы быть по-другому

(я) Что-то изменилось бы?

(она) Это изменило бы все. И я не так остро воспринимала бы твои обиды и понимала бы, что все равно будет продолжение. Я тут я была уверена, что ты замолкаешь навсегда

(я) Жаль, что была в этом уверена

(она) По-другому не могла интерпретировать такое долгое молчание

(я) Какое из? Я воспринимал это как молчание с твоей стороны. Летом. Это я уже объяснял. Хорошо, что разобрались. Будет легче.

(она) Я не знаю когда это легче наступит, но сейчас у меня состояние, будто кожу содрали. И как-то тянет под ложечкой. Досада какая-то.

Я прилетел, заселился в гостиницу. Ничего писать ей не стал, постарался немного поспать. Утром она написала и спросила где я. Я переслал скриншот с адресом гостиницы, который мне прислала другая девушка, помогающая в поиске.

Она пишет: «были там, помню)». В самом отеле мы не были, мы ездили к нему, когда катались с ней по ночному городу прошлой зимой и я рассказывал ей, как впервые прилетел в Казахстан и заселился сюда. Отель довольно хреновый. Но в этот раз я выбрал его специально. Мне казалось, если она согласится приехать в этот клоповник, то это позволит мне хотя бы чуточку убедиться, что она меня любит. А значит даст небольшую надежду.

(я) Приезжай скорее

(она) Постараюсь, только на работу зашла

через 3 часа пишет:

(она) Никак не могу вырваться, хотела в 12 уйти — инвесторы приехали и с утра тут проверка на проверку. Только к 2.

(я) Хорошо

через час написал ей:

(я) К двум рановато будет, не успею и ты не торопись тогда

(она) Рановато для чего? Ты спишь еще? Я приеду в начале третьего, возможно к половине

(я) Я в *название ТЦ*

(она) Во сколько назад?

(я) Минут через 30. И ехать до гостиницы еще 30 минут. Не хочешь сюда приехать? Чай попить

(она) Нет, не смогу, у меня мало времени. Я до 6 только свободна

(я) Хорошо

(она) Ехать до этого ТЦ час-полтора мне

(я) Ого. Понятно

(она) Как выедешь — напиши

(я) Да, скоро поеду уже, напишу

В этот ТЦ я поехал, чтобы не лежать трупом на кровати в гостинице, ожидая ее. Меня там на части разрывало. Сначала написал той девушке, которая меня уговорила прилететь. Она позавтракать не смогла бы, только поужинать. Написал той самой З., с которой около месяца встречался до знакомства с Жаннарой и с которой мы потом продолжили по-дружески общаться. Она давно звала меня просто приехать и приглашала на встречу, как я буду в этом городе. По-дружески. Подчеркивала это сама. Написал ей, она сразу отреагировала, была свободна и мы поехали позавтракать и пообщаться. Она мне и с той посылкой помогала. Сначала я доставил посылку в Казахстан, она ее забрала, а потом отправила курьером по нужному адресу. Угостил ее завтраком (или обедом), она меня усыпала комплиментами, похвалила и мою новую стрижку и похудевшее лицо и мой натуральный цвет волос, который никогда не видела в живую. Я ожил моментально. Потом ей в магазин нужно было зайти, я пошел с ней. Здорово, ходим типа, как пара, детские вещи смотрим. Хотел бы так с Ж. Мне не хотелось с З. расставаться в тот день, потому что нахождение и общение с ней меня ОЧЕНЬ хорошо отвлекало от переживаний. Обо всем меня расспрашивала, поделилась со мной несколькими секретами, которыми по ее словам, не делилась даже с близкими подружками. Она встречается с американцем, живущим в США, он хирург. Но это она уже давно рассказывала. Много чего нового и интересного рассказала. Интересная у них история.

Я вернулся в гостиницу ко времени, как мы с Жаннарой и договаривались. Она вскоре тоже приехала. Написал ей этаж и номер. Я думал над тем, как пройдет начало нашей встречи. Думал, может мне захочется страстно ее поцеловать с порога. Может просто обнять. Я совсем не знал, чего мне захочется и что мне делать. Открываю дверь, она заходит. Здороваемся. Мое единственное желание — отойти вглубь номера и сесть на краю кровати в закрытой позе. Так и делаю. Смотрю, как она разувается, как вешает свои вещи на крючки. Очень красивая и одежда невероятно стильная. Проходит, садится рядом на кровать. Сижу полуоборотом к ней и то смотрю на нее, то в сторону. Начинаем одновременно плакать. Иду за туалетной бумагой, чтобы мы могли рвать кусочки и вытирать свои слёзы. А слёзы льются и льются. Но никто не рыдает, лишь изредка всхлюпываем и тяжело вздыхаем. Очень тяжело и очень протяжно. Минут через 5 говорит: «можно я тебя хоть обниму, а то ты сидишь, весь сжался». Я киваю. Обнимает. Приобнимаю ее в ответ. Прислоняем головы друг к другу, втыкаемся друг другу носами в волосы и начинаем вдыхать запахи друг друга. Чуть поворачиваю голову, чтобы наши губы были чуть поближе. Еще ближе. Еще. Губы соприкасаются, но я ее не целую. Она тоже. Если только совсем слегка. Но вскоре начинаем целоваться. Все более и более страстно. Запрыгивает на меня сверху. Боже, как в первый день нашей встречи, когда она приехала ко мне домой. Начинаю ее раздевать. Безумный секс на три часа с пронзительными разговорами в небольших перерывах. Временами снимаю это все на телефон, она с удовольствием позирует. Мы снимали так перед мои отъездом, ей очень понравилось тогда. Кончаю в нее. Раньше всегда спрашивал, теперь какое-то животное желание делать это без спроса.

На следующее утро пишет пожелания доброго утра, спрашивает, что я делаю. Говорю, что хочу с ней пообедать. С радостью соглашается. Заезжает за мной и едем в кафе неподалеку. Общаемся, едим, потом ко мне в номер. Опять много секса. После ее оргазма шепчу ей на ухо «я тебя люблю», выдерживает паузу в 3 секунды и говорит «я тебя тоже». Я очень хотел этого услышать. Но, наверное, был бы больше рад услышать «я тебя больше нет». Она опять прогуляла работу (почти половину рабочего дня). Гворит, что на следующий день третий раз подряд прогуливать уже не сможет. Жалко, конечно, но я все понимаю. Вечером что-то пишет, интересуется где я и с кем. Когда к кафе обедали, то я ей рассказал, как с З. ходил пообедать днем ранее. Как мы планировали с ней поездить посмотреть места для ее салона красоты, который она хочет открыть на подаренные парнем деньги.

Это сильные косяки, общаться так по-дружески с другими женщинами в такой ситуации?

На следующее утро она так же пишет и присылает голосовое. Чуть переписываемся о наших чувствах и ситуации. Всё как-то мило, романтично и трагично. Скатывается к вирту, просит записать ей видео, как я мастурбирую. Она обожала на это смотреть. И до сих пор обожает.

Переписываемся обо всем с утра до середины дня. На вопрос что я делаю говорю, что такси жду. Интересуется куда я собрался. Не кофе ли пить о своими подружками? Говорю, что квартиру поехал смотреть, чтобы из гостиницы съехать. Ревнует пока как бы в шутку. «А потом куда, в тц с теми девушками общаться?». Но со временем ее ревность увеличится и будет про это говорить уже не шутя, а с досадой и обидой в голосе. Но не сейчас. Сейчас она пишет, как хочет меня поцеловать. Я говорю, если хочется, надо обязательно поцеловать. Что я тоже хочу. Спрашиваю когда целоваться будем, а оно огорошивает меня, что сегодня вечером хотелось бы. Как вечером, она же говорила, что сегодня не получится. Я и рад и удивлен. Она в 8 вечера каждый день отвозит дочку на тренировку и ждет ее полтора часа либо в машине рядом, либо где-то в кафе. У нее есть полтора часа, чтобы приехать ко мне и уехать обратно. На дорогу при этом у нее уйдет около часа. И на встречу со мной у нее останется около 30 минут. Тут я убеждаюсь, что она действительно меня любит. Я снял квартиру на месяц и мне надо выселиться из гостиницы еще съездить. Предлагаю, чтобы я из гостиницы на такси доехал к ней (это по пути), когда он завезет дочку и мы поехали бы вместе уже в сторону квартиры, что я снял. Замолкает. Понимаю, что не хочет. Говорит «блин, а если нас кто-нибудь увидит?». У нее очень редкая машина (подаренная полгода назад мужем через братьев, как оказалось и якобы она совсем недавно узнала, что это не братья ей подарили, как она думала, а муж через них) и он просит всех знакомых фотографировать эту машину, когда они ее где-то видят. Я дико обижаюсь и сбрасываю. Говорю, ок приезжай сама, адрес скинул. Пишет, что понимает прекрасно почему я обиделся, говорит, что сама бы обиделась в такой ситуации и самой ей очень тяжело.

Приезжает. Тяну из нее щипцами. «Что будем делать?». Она ничего не может сказать. Говорит, что любит меня. Спрашиваю опять любит ли она его. Говорит, не любит. Но он очень сильно любит ее и там есть прочие сдерживающие факторы (дочка очень счастлива, что они вместе, полное финансовое благополучие. Она оказывается узнала, что многие годы те дорогущие подарки (машины и прочее) ей дарили не ее братья, как она думала, а это бывший муж дарил все через них. Он с ними в очень хороших отношениях и работает с ними вместе. Прямо не дарил, потому что знал, что она от них откажется. По ее словам. Рада, что с работы наконец-то уйдет а он ей купить какую-нибудь аптеку, чтобы она управляла ей (у нее медицинское образование, работает в фармацевтической фирме на небольшой руководящей должности). В ребенка и его спорт муж вкладывает тонны денег. Я на этом фоне абсолютный бомж. И еще у нее сильный страх, что если что-то вскроется, то вся родня будет против нее, будет считать ее шлюхой. И еще у него связи на правительственном уровне и он пообещал, что она будет с другим (даже в момент, когда она от него уходила 5 лет назад), то он заберет ребенка и больше она с ним не увидится. Она очень боится потерять дочку. Но при этом очень благодарная ему за всю финансовую помощь. Рассказывает, как ехала сейчас ко мне и вся натурально тряслась. Когда вчера она приезжала к моей гостинице на другой машине мужа, то муж по спутнику увидел, что она где-то долго стоит в странном месте и расспрашивал, а она не знала, что придумать. И вот ехала она сейчас на машине и тряслась, чтобы никто ее не увидел и не сообщил ему. Боится даже представить как бы переживала, если бы ехала со мной и я сидел рядом. Я говорю, что всё прекрасно понимаю. И дочке она строго-настрого наказала, чтобы та, когда вышла после тренировки звонила только ей, если вдруг ее не увидит. Так и случилось, минут на 10 она опоздала, дочка начала звонить бабушкам, папе. Ж. опять что-то придумывала, чтобы отвести подозрения. Я три дня в ее городе, мы встречались только три раза и каждый день она вызывала у мужа большие подозрения своим поведением. То машина стоит по необычному адресу в рабочий день, то дочка выходит с тренировки и не обнаруживает маму на парковке внезапно. Столько подозрений за три дня. Муж и раньше ее сильно ревновал и старался почаще за ней следить и обо всем расспрашивать, сейчас он стал это делать еще больше.

Но говорит, что не ехать ко мне не может. Что ее тянет безумно и это сильнее нее.

Наступили выходные. У нее были домашние дела, встретиться у нее не получалось. Она спросила, что я делаю, я ответил, что собираюсь в ТЦ. Чтобы не скучать я позвал З. сходить в ресторан. Просто по-дружески. Хорошо пообщался с ней. Когда Ж. написала позже и спросила как я сходил, я прислал ей фото еды, на котором были так же немного видны руки и торс З. Написал, что был очень вкусный вечер. Ж. начала ревновать и ссориться со мной. Я немного расстроился. И тут написала З., спросила как у меня дела, я ответил, что немного расстроился сейчас, а так все нормально. З. начала расспрашивать, что случилось, я сказал, что Ж. расстроилась, что я ходил с ней и теперь ревнует. З. попросила рассказать, что у нас случилось, как она может помочь, я не хотел ничего рассказывать, но она была очень настойчива и я прислал ей несколько скриншотов переписки с Ж., чтобы объяснить суть ссооры. То ли З. это сильно задело, то ли давно у нее был план мести, но я совсем забыл, что оставлял ей адрес и телефон, когда она помогала мне с доставкой посылки. И она начала писать Ж., звонить и угрожать. Всё рухнуло в одну секунду.

Это была трагедия. Ж. как раз меня за день до этого попросила ничего никому не рассказывать о ней и не показывать ее фото никаким своим подружкам. А тут я так тупо и ужасно ее подставил. Еще и опозорил. Всё то, чего она так боялась. Она и так максимально на нервах, а тут ей пишет левая баба, истерит и обещает всё рассказать мужу. Я думал, она меня никогда не простит. Я был уверен на 300%. Я извинялся и оправдывался без остановки. Она была в шоке и отчаянии. Самое дорогое, что сейчас у меня было — это ее доверие и я всё разрушил. Рыдала она очень много. Говорила, что отчаяние у нее сейчас максимальное. Первые сутки я не спал, она почти тоже. Я обещал, что улажу все. Тут к счастью З. начала писать мне и попыталась как-то объяснить свой поступок. Помимо прочего, писала, что очень долго была в меня влюблена, не могла забыть и как ее ранило, когда мы вспоминали наши отношения, а я без задней мысли говорил, что не любил ее совсем. Что я так много и восхищенно рассказывал ей про Ж., а на нее на встречах совсем не смотрел. Это немного сыграло мне на руку. Дескать, я, конечно, грубейше накосячил и прощения мне нет, то тут как бы женщина влюбленная мне просто мстит, пойми меня хоть немного… На следующий день поехал к той парковке, на которой занимались сексом несколькими днями ранее, когда она отвезла ребенка на тренировку и была свободна полтора часа. Сказал, что просто хочу ее увидеть. Она согласилась, подъехала. Все время рыдала, отворачивалась от меня, убирала руку, когда я пытался взять ее руку и погладить. Я обещал всё исправить. Попросила удалить все видео, что я с ней наснимал. Я показал, как удаляю. Обещал, что договорюсь с З. и она перестанет испытывать это чувство страха без перерыва, что больше не позволю себе никому рассказывать что-либо о ней, тем более такие личные подробности. Посидели полчаса и она сказала, что ей нужно ехать. Я вышел из машины, отошел и стал смотреть, как она уезжает. Она сначала поехала, а потом резко остановилась. Я вернулся узнать не стало ли ей плохо. Она с кем-то переписывалась, показала жестом, чтобы я уходил и я ушел. Потом сказала, что ей написал муж. Он стал уже сильно что-то подозревать, приехал к спорткомплексу и не обнаружил ее машины и ей опять пришлось придумывать где она и врать.

Ж. после моего косяка стало очень плохо физически, она взяла больничный на работе и поехала проверять сердце. Аритмия, плюс низкое давление. Назначили капельницы и уколы. С сердцем по ее словам ей стало плохо в тот момент, когда я сказал, что приеду к ней. Какой-то спазм случился и никак не отпускал, а тут всё в разу усугубилось. Я чувствовал, что физически убиваю ее, мне было страшно за нее. Она не заслужила таких страданий, но что-то садисткое во мне просыпалось всё сильнее и сильнее.

В эти дни мы с Ж. были на связи постоянно, я старался ее успокоить и вымолить прощение, она ни раз порывалась всё оборвать окончательно, но я заверял ее в своей любви и обещал всё исправить и не повторять такого. Очень помогла ваша стать про компенсации при косяке. Ж. обрисовала краткий план, как и что мне лучше на моем месте сказать З., чтобы так успокоилась и удовлетворилась. Я удивился, как тонко она почувствовала ситуацию.

– у меня вообще-то бакалавриат по психологии

– ого, классно. Использовала на мне свои психологические штучки?

– ну ты же влюбился в меня

– ты тоже влюбилась

На следующий день договорился о встрече с З. Ей явно доставляло удовольствие, что мы с Ж. поссорились и та окончательно со мной рассталась. По легенде. Пришлось ей подыграть по совету Ж. Дескать, спасибо, что открыла мне глаза, я был так слеп и всё это время любил не ту. Попросил З. удалить всю переписку нашу старую, где были фото и адрес Ж., чтобы о ней нам больше ничего не напоминало. Она удалила. Выразил сожаление, что был так слеп к ее чувствам и надежду, что у нас теперь всё будет лучше, что никаких обид у нее не останется. Посокрушался о том, что совсем не замечал ее чувств. Сказала, что подумает над ситуацией и потом напишет. Через пару часов написала, что тоже мне за всё благодарна, но теперь уже ничего не хочет со мной. И любви перехотела и даже дружбы. Что рада, что помогла мне избавиться от женщины, которая меня совсем не любит и никогда не любила. И много еще чего написала, где было видно, что она упивается своей победой и тем, что месть ее удалась.

Ж. очень сильно переживала и ждала, как пройдет моя с З. встреча. Она хотела, чтобы в идеале З. успокоилась и всё удалила. После угроз с ее стороны и робких попыток намекнуть на шантаж Ж. планировала обратиться за помощью к родственникам в силовых структурах. И пострадать из-за меня могли вообще все.

Когда в итоге рассказал Ж., как всё прошло и показал сообщения от З. после встречи, где она и о былых чувствах ко мне писала и об обиде за то, что я не так много ей рассказывал о Ж., как ей хотелось бы, когда она со мной всеми своими секретами сама делилась. И об обиде за то, что на наших дружеских последних встречах совсем на нее не смотрел, то Ж. стало полегче. Она убедилась, что мои встречи были действительно дружескими (по крайней мере с моей стороны), что у этой З. действительно взыграла ревность, так как были (а может даже и есть, до конца не понятно из того, что она понаписала) сильные чувства ко мне.

Она позвонила мне по телефону, я еще тысячу раз попросил прощение за свой косяк. Голос ее изменился и стал теплее. Я спросил, когда она в следующий раз повезет дочку на тренировку. Она сказала, что завтра. Спросил, смогу ли я завтра приехать к ней и взять её за руку. Она помолчала секунд 5 и ответила «сможешь». Я сказал, что буду считать минуты до этой встречи. Спросил чем она сейчас будет заниматься. Сказала, что недавно вышла с процедур. Я вспомнил, что она на больничном, а не на работе. Начал просить о встрече сегодня, если у нее есть время. Сказала, что сейчас не сможет со мной встретиться, так как будет злиться пока и сильно ругаться на меня, а потом ей за это станет стыдно. Мне очень хотелось, чтобы она начала ругаться на меня посильнее, но за всё время этой ссоры, даже в самые пиковые моменты она ни разу не вышла из границ, не сказала ничего лишнего и оскорбительного. Я очень уговаривал ее встретиться прямо сейчас, но она отказывалась. И внезапно сказала, что хотела бы со мной как-нибудь попить пива. Но не сейчас. Сейчас она ничего не может. И тут же сказала, что можно сегодня вечером. Я был в шоке. Очень горячо отреагировал на эти слова. Она придумала план, что пойдет к подружке, оставит машину у ее дома, купит пива и закусок, а мне нужно будет вызвать ей такси. Я запрыгал от восторга и побежал в магазин за продуктами.

К назначенному времени она написала мне, скинула адрес куда вызвать такси и приехала. Встретил ее у дома, крепко обнял и пошли в квартиру. Из ноутбука играла тихая романтичная музыка. Она достала пиво и закуски, я тоже что-то положил на стол, зажег свечи и выключил свет. «Почему свечи», – спросила она? «Пиво и свечи – это очень романтично, интересное сочетание», – пошутил я. Мы пили пиво, разговаривали, она много смеялась и была в отличном настроении. Я попросил еще раз прощение за свой косяк и поцеловал ее в щечку. Она заулыбалась, отвернулась и сквозь смех сказала: «нет, пока еще не прощу». Начали целоваться и занялись сексом. После первого ее оргазма я попросил прощение еще раз. Она сказала, что прощает меня. Я такой счастливой ее никогда не видел. Она и сама говорила о том, что нереально счастлива сейчас. Спрашивала счастлив ли я. Я отвечал, что счастлив. Теперь она сама первая без остановки говорила слова любви. Рассказывала, как мучилась все эти дни, как ей было больно от моего поступка. Говорила, что вчера слушала целый день песню своего любимого исполнителя (Макс Барских, она часто говорила, что я чем-то похож на него), где поется про армагеддон. Предложила послушать эту песню. Там были такие слова – «ты моя самая большая любовь», она начала их петь, обнимать меня и смотреть мне в глаза. Все следующие песни из альбома она так же пела. Делала массаж и пела. Так мы провели вместе часов 5. Задала мне вопрос: «а если бы я предложила тебе расписаться, ты бы согласился?». Я без колебаний ответил: «конечно». Когда ехала домой, то писала уже словами мне «ты моя самая большая любовь». Я говорил, что она тоже моя сама большая любовь. Так оно и есть. Такой сильной любви я не испытывал никогда. Она говорит, что тоже.

На следующий день в переписке было много слов о любви. А потом вирта. Вечером она повезла ребенка на тренировки и мы договорились, что сходим в кафешку рядом, пока ребенок на тренировке. Держались за руки почти всё время. Потом пошли до ее машины, у нас оставалось минут 15, которые мы провели в жарких поцелуях. Не могли оторваться друг от друга. Когда вернулись по домам, то опять начали заниматься виртом. Вроде как уже все подошло в концу, просто переписывались на сексуальные темы, а потом она перестала писать. Это было не резкое прекращение, темы уже сходили на нет и я начинал засыпать. Но всё равно мне показалось, что это было немного не типично для нее.

Утром пишу:

– Доброе утро, сладкая моя *смайлик сердечка*

– Доброе утро *три смайлика поцелуев*

– Сил нет, как хочется заняться с тобой… любовью)) приезжай, как сможешь *три смайлика поцелуев*

– Хорошо. Пока не пиши мне, как выезжать буду, позвоню *смайлики поцелуйчиков*

Вскоре приехала ко мне. Вижу, что настроение у нее плохое. Села на краю дивана и взялась за голову. Начал расспрашивать, что случилось. Оказалось, она поссорилась со всеми. Когда вчера не ответила на сообщение – это у нее началась ссора с мужем. Они стали ругаться почти каждый день, когда я приехал. Он устраивает ей допросы, пытается еще сильнее следить и контролировать. Они весь вечер ругались и утром продолжили. После скандала утром она собрала немного вещей в сумку и уехала ко мне. Мне стало тоскливо. Я мечтаю, чтобы она ушла от мужа, конечно. Но не хочу, чтобы ей пришлось жертвовать ради меня ребенком. Я точно не достоин таких жертв. Я вообще не хочу, чтобы она жертвовала. Мне не верится, что муж у нее отнимет ребенка. Но она все время заверяет, что будет именно так.

Мы попили чай, пообнимались, позанимались немного сексом и поехали в ресторан. Я видел, как ее терзает эта ситуация. После ресторана во время прогулки по ТЦ в один момент она сильно побледнела, упал пульс, попросила купить ей энергетик, потом постояли на свежем воздухе и когда ей стало получше поехали ко мне. Провели у меня еще часов 5, сходили в магазин за продуктами, планировали сварить суп попозже, много занимались сексом. Ближе к полуночи мы немного поговорили о ситуации, она начала плакать. Точнее говорила в основном она. Рассказывала мне, что и дочке начала уже задавать наводящие вопросы, как бы та отнеслась, если бы они ушли от папы. Дочка не понимает почему нужно куда-то уходить. Да и если уходить, то Ж. сама не понимает куда. Действительно, изначально я вообще приехал только на месяц. И все, что у меня тут есть — это съемная однушка. Она стала говорить, что рассматривала ситуацию, в которой мы уезжаем ко мне в Россию, но от мыслей, что она расстается дочкой ей невыносимо плохо. Да и отец не подпишет никогда разрешение и не допустит, чтобы дочка росла с другим мужчиной. У дочки отлично идет спортивная карьера. А если в теории дочка уехала бы с ней, то сменить спортивное гражданство и выступать за Россию всё равно бы не смогла, так как Россию сейчас не пускают ни на какие международные турниры практически.

Ей весь день писали и звонили муж, мама, дочка и другие родственники. Она никому не отвечала и не перезванивала. Кроме дочки. Мне было плохо от того, что страдает ее дочка. Мама писала Ж., что у дочки истерика и дочка не может заснуть. Я говорил, что ей нужно ехать к дочке. Она сказала, что съездит, уложит ее спать и вернется ко мне. Я сказал, что буду рад, если она вернется, но пойму ее прекрасно, если останется с дочкой. Пока ехала в такси написала, что благодарна мне за то, что благодаря мне не совершила сегодня плохого поступка (я так понял, под плохим поступком подразумевалось, что она намерена была уйти из семью, в том числе и бросив дочку. Но я не хочу, чтобы она бросала дочку ради меня. Да и поступок этот был явно импульсивный и на эмоциях, ничего хорошего такой уход ее не принес бы мне. Возможно, под плохим поступком имелся ввиду и суицид, днем она говорила о том, что ее так сильно разрывают противоречия, что порой ей хочется просто выпрыгнуть из окна). Я сказал, чтобы она каждый раз, когда ее будут посещать плохие мысли, думала о дочке и обо мне. Она уложила дочку спать и сразу позвонила мне. Просто болтали о разном. А через час приехал ее муж и у них продолжились разборки.

На следующее утро мама стала от нее еще сильнее требовать объяснения, что с ней происходит. Собрала семейный совет, позвала братьев, чтобы все ее вразумили, что мужа бросать ни в коем случае нельзя. Она рассказывала маме, что просто не может больше видеть мужа, что они всё время стали ссориться (до моего возвращения всё было нормально), что у нее уже нет сил. Мама отвечала ей, что нужно терпеть. Что муж хороший, любит ребенка и очень богат. На мамину новую квартиру тоже он добавил недостающую сумму.

И мама и муж спрашивали, если ли у нее кто-нибудь. Она не говорила правду. Маме говорила «даже если и есть, то что?». Муж обещал ей, что всё равно всё выяснит, усилит слежку и докопается до истины.

Вот такая пока история после моего двухнедельного прибывания в Казахстане. Стараюсь убрать щипцы по максимуму, ничего из нее не тянуть. Перечитал все статьи из блога про любовный треугольник по 20 раз. Другое тоже всё перечитал.