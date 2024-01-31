 

Боль в позвоночнике может говорить о раке прямой кишки

31.01.2024, 20:05, Разное
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Боли в области позвоночника могут быть более серьезными, чем думает человек. Врач Марк Гальперин предупреждает, что они могут быть связаны с опухолями в органах живота, такими как поджелудочная железа и прямая кишка.

Гальперин подчеркивает важность того, чтобы не игнорировать боли в спине и не пытаться лечить их самостоятельно. Первым шагом должно быть обращение к врачу, который проведет необходимое обследование. Боль в позвоночнике может быть вызвана метастазами опухоли из органов живота.

Опухоль, начавшая расти в животе, может долгое время оставаться незамеченной, но ее метастазы могут распространяться в позвонки и вызывать боли. Иногда боль из живота иррадиирует в позвоночник, что также может спутать диагноз.

Гальперин также предостерегает от симптомов рака поджелудочной железы и прямой кишки, которые могут проявляться через боли в позвоночнике. Он описывает следующие симптомы:

Симптомы рака поджелудочной железы:

1. Неожиданная желтуха.
2. Расстройства стула: диарея, запор, светлый глинистый оттенок.
3. Исчезновение аппетита.
4. Недомогание, усталость, слабость.
5. Непреднамеренное похудение.
6. Дискомфорт и болезненность в правом подреберье.

Симптомы рака прямой кишки:

1. Расстройства стула (чередование запора и диареи).
2. Кровь в стуле.
3. Постоянный дискомфорт в животе: спазмы и боль.
4. Ощущение неполного опорожнения при посещении туалета.
5. Быстрая утомляемость.
6. Необъяснимая потеря веса.
7. Тошнота.


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