Боль в позвоночнике может говорить о раке прямой кишки

Боли в области позвоночника могут быть более серьезными, чем думает человек. Врач Марк Гальперин предупреждает, что они могут быть связаны с опухолями в органах живота, такими как поджелудочная железа и прямая кишка.

Гальперин подчеркивает важность того, чтобы не игнорировать боли в спине и не пытаться лечить их самостоятельно. Первым шагом должно быть обращение к врачу, который проведет необходимое обследование. Боль в позвоночнике может быть вызвана метастазами опухоли из органов живота.

Опухоль, начавшая расти в животе, может долгое время оставаться незамеченной, но ее метастазы могут распространяться в позвонки и вызывать боли. Иногда боль из живота иррадиирует в позвоночник, что также может спутать диагноз.

Гальперин также предостерегает от симптомов рака поджелудочной железы и прямой кишки, которые могут проявляться через боли в позвоночнике. Он описывает следующие симптомы:

Симптомы рака поджелудочной железы:

1. Неожиданная желтуха.

2. Расстройства стула: диарея, запор, светлый глинистый оттенок.

3. Исчезновение аппетита.

4. Недомогание, усталость, слабость.

5. Непреднамеренное похудение.

6. Дискомфорт и болезненность в правом подреберье.

Симптомы рака прямой кишки:

1. Расстройства стула (чередование запора и диареи).

2. Кровь в стуле.

3. Постоянный дискомфорт в животе: спазмы и боль.

4. Ощущение неполного опорожнения при посещении туалета.

5. Быстрая утомляемость.

6. Необъяснимая потеря веса.

7. Тошнота.