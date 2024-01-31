Нейросеть год общалась с девушками вместо москвича и помогла найти ему жену

Молодой человек из Москвы провел интересный эксперимент в 2022 году, используя чат-бот ChatGPT и приложение Tinder. Его целью было познакомиться с девушками и устроить свидания, но нестандартным подходом.

Первая версия нейросети оказалась не слишком успешной, так как ее диалоги выглядели неправдоподобными, она часто теряла контекст и быстро предлагала встречаться. Однако житель не унывал и решил переделать свой сервис на основе GPT-4. Новая версия нейросети стала предоставлять более органичные ответы и научилась предупреждать парня о потенциально неточных сообщениях перед отправкой. Этот подход привел к тому, что новая версия смогла набрать 4943 взаимных симпатий и организовать примерно сотню свиданий всего за месяц.

Свидания проходили разнообразно: пара ужинала вместе, посещала бары, смотрела фильмы, гуляла по улицам, посещала выставки и чайные. Обычно 1-3 встречи было достаточно, чтобы определить, подходит ли человек в качестве партнера.

Мужчина смог найти «ту самую» девушку. Он сделал ей предложение 30 января 2024 года.