Ответный удар США будет сосредоточен в основном на целях в Сирии

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Пентагон уже занимается реализацией решения по нанесению ударов в ответ на недавнюю атаку проиранских боевиков на американскую военную базу, пишет ABC News. Как заявил каналу неназванный американский чиновник, удары по самому Ирану маловероятно, однако целями Вашингтона могут стать иранские объекты в Сирии.

Этим утром Пентагон просигнализировал о том, что он уже занимается реализацией решения президента Байдена о нанесении ответного удара по поддерживаемым Ираном боевикам в ответ на воскресную атаку беспилотника на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли трое американских военных.

ПАТРИК РАЙДЕР, пресс-секретарь Пентагона: По-моему, мы предельно чётко выразились, когда призвали опосредованные иранские группировки прекратить свои атаки. Они этого не сделали, поэтому мы ответим в выбранное нами время и в выбранной нами манере.

Президент Байден возложил на Иран вину за вооружение радикальных боевиков, которые осуществили эти смертоносные атаки. Вчера он заявил журналистам, что уже принял решение о том, как США ответят. При этом он добавил, что Белый дом хочет избежать более масштабной войны на Ближнем Востоке.

Корреспондент ABC News Марта Раддац сообщила о том, что удар по Ирану менее вероятен, чем удары по другим странам региона, где действуют боевики.

МАРТА РАДДАЦ, корреспондент ABC News: Хотя президент сомневается насчёт нанесения удара по самому Ирану в ходе запланированной многодневной серии бомбардировок, однако, как заявил мне один американский чиновник, целями могут стать иранские объекты за пределами Ирана. И, по словам этого же официального лица, большинство ударов будут нанесены по целям внутри Сирии.

После того как в октябре началась война Израиля с ХАМАС, американские базы в регионе подверглись более чем 160 атакам. Поддерживаемые Ираном боевики также нападали на коммерческие суда в Красном море, чтобы поддержать таким образом ХАМАС.

Руководители судоходных компаний заявили вчера конгрессу, что поддерживаемые Ираном боевики, по сути, взяли под свой контроль Красное море, через которое осуществляется 15 процентов мировой торговли.

БАД ДАРР, исполнительный вице-президент Mediterranean Shipping Company: Уровень сложности при выборе цели, их вооружения и наглость абсолютно беспрецедентны.



Эти нападения вынудили суда идти долгим окольным путём, из-за чего перевозки теперь занимают до двух недель больше, а расходы на перевозку в некоторых случаях выросли почти в два раза.

ДЖОН ГОЛД, вице-президент Национальной федерации розничной торговли: Один из членов (федерации. — ИноТВ) заявил мне, что у них перевозчики начали просить дополнительно от 1500 до 3000 долларов за контейнер, а это привело к увеличению расходов на 38—73 процента.

Руководители говорят, что затраты на перевозку всё ещё ниже уровней, наблюдавшихся во время пандемии, однако они опасаются, что расходы продолжат расти.

Дата публикации 31 января 2024 года.