 

Мнение: Без интриги

31.01.2024, 19:52, Разное
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Столкнувшись в очередной раз с жалобой на то, что “нынешние выборы неинтересны, нет интриги, все скучно” – задал себе вопрос: а когда вообще в последний раз на выборах президента России была интрига? И с удивлением обнаружил, что, собственно, на выборах президента было “интересно” вообще единственный (!) раз в новейшей истории РФ – в 1996 году, более 20 лет назад! Это же – единственные выборы президента, на которых случился второй тур. Всё! Один случай из шести (а с этими – уже из семи).

При этом на последних пяти подряд выборах президента “интриги” не было. То есть даже непонятно, откуда это ожидание “интриги” вообще взялось. Все последние десятилетия (!) убеждают нас в том, что выборы президента в России – чистая формальность с заранее предрешенным результатом.

Строго говоря, возлагать какие-то надежды на выборы президента – просто глупость, это сродни идее, что надо бы “доброго царя”, а уж царь тут все обустроит так, что любо-дорого. 1991 год, казалось, должен был научить, что никакие “реформы сверху” в России невозможны, это – просто этап в вечном движении по кругу (2018)

Написал это ровно 6 лет назад, 31 января 2018 года, перед предыдущими выборами Путина. Россия: всё течет (включая трубы, да и кровь тоже) – ничего не меняется.

Хотя если вдуматься: народ “избирает” себе на шею “главу”, который будет руководить еще, страшно подумать, 6 (шесть!) лет. При том, что предыдущая его 6-летка обернулась для нас пенсионной “реформой”, зловещими планами всеобщей “вакцинации” неизвестно чем, и под конец – войной со всем миром и без шансов на какой-либо благоприятный исход. Конечно, ужасно интересно – а какие же сюрпризы приготовлены в следующие 6 лет? Такие же веселые – или еще круче?

Источник: Размышления вольного социолога


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