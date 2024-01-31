Рупор кремлевской пропаганды: Возобновилась программа подготовки специалистов по информационным и гибридным войнам

После скандального закрытия программы подготовки специалистов по информационным и гибридным войнам (по факту чего продолжается официальная проверка по линии Генеральной Прокуратуры РФ),

программа возобновилась пока на базе Академии политических наук.

Мы открываем свой собственный набор на свою образовательную программу

Несмотря на все, что происходит вокруг уникальной магистерской программы «Информационные и гибридные войны» преподаватели программы понимают необходимость подготовки кадров. Поэтому они решили открыть свою собственную программу на базе Академии политических наук.

Ждём всех, кто хочет защищать наши национальные интересы в информационном пространстве🇷🇺

Длительность обучения: 6 месяцев.

Форма обучения: очная, вечерняя/очная дневная.

Стоимость обучения: 370 000 рублей за весь курс.

Количество мест ограничено.

Группа максимум 35 человек.

Документ об образовании, который Вы получите: диплом о профессиональной переподготовке государственного образца от Академии политических наук.

Дата начала курса: 19 февраля 2024 года.

Место проведения занятий: Москва, ул. Николоямская 16/2 стр.7

Ссылка на описание программы: https://alter.academy/?page_id=251

Координатор программы: Волкова Юлия

Телефон: +7-926-2634258

Пока что это единственная программа такого рода в России.

В следующем учебном году, возможно, появится еще 1-2 программы (но там пока нет ясности с содержанием и местом учебы)

На западе все это делается более системно. У нас пока развитие этого направления наталкивается на внутренний саботаж.

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