 

Режиссёр Манский признался в фальсификации документального фильма о жизни в КНДР

31.01.2024, 19:33, Разное
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В интервью журналисту Юрию Дудю* режиссёр Виталий Манский* признался журналисту, что зачастую прибегал к постановочным кадрам при съёмках документальных фильмов.

Наиболее ярким примером он назвал картину «В лучах солнца», якобы снятую в КНДР.

– Вы же сами понимаете, что никто бы меня в Пхеньян не впустил с моим бэкграундом. Я бы с удовольствием поснимал в Северной Корее, но удалось отправить туда только оператора. В итоге он привёз такой материал, что зритель мог бы скорее влюбиться в эту страну, чем возненавидеть, как хотели мои немецкие спонсоры, – рассказал режиссёр. – Представляете, там вообще нет недовольных. Все счастливы. Все сыты. В буфете для иностранцев – виски «Джонни Уокер».

По словам режиссёра, изначально он считал возможным снять документальный фильм в Елгаве, где много заброшенных мест, но оказалось, что жители Латвии внешне не слишком похожи на корейцев.

– И тут нас осенило, что надо снимать в Улан-Удэ. Там осталось много советского, недорогие актёры, и что немаловажно – азиатской внешности, а бурятский язык от корейского на Западе никто не отличит, особенно после дубляжа. Да и администрация шла нам навстречу, мы ведь все планы не раскрывали. Они ничего не заподозрили даже когда мы растянули полотнище с Ким Ир Сеном, – вспомнил Манский.

Документальный фильм «В лучах солнца» вышел на экраны в 2015 году и был удостоен национальной кинопремии «Ника» и призов на международных фестивалях в Гонконге, Италии, Бразилии, Чехии, Литве и Эстонии.

*Оба внесены в реестр иноагентов (врагов народа)

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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