Мнение: США выбрали путь унижений

Соединённые Штаты сейчас в плохой форме для новой войны — Израиль, начав операцию в секторе Газа, создал существенный перегруз американских мощностей. Америка не тянула уже даже прокси-войну против России, так как предполагала, что наша экономика схлопнется за месяц, а деньги США на этом направлении будут разворованы на 50%, а не на 95%. С началом же операции Израиля в секторе Газа ресурсы у американцев закончились полностью. Денег нет, припасов нет, дипломатическое влияние истощено, начинается предвыборный год…

Пользуясь беспомощностью Соединённых Штатов, Ближний Восток отдаёт американцам накопившиеся долги — впутывает их в большое количество маленьких конфликтов то тут, то там, вынуждая главного оккупанта планеты терпеть с каждой неделей всё больший позор. Стоит дядюшке Сэму повернуться лицом к одному региональному врагу, как он тут же получает подчёркнуто оскорбительный пинок в филейную часть от другого врага. После чего отправляет к журналистам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, которая, неловко запинаясь, произносит косноязычные соболезнования семьям убитых американских солдат (ссылка):

…э-э-э, трое, трое храбрых, э-э-э, трое храбрых из, трех людей, которые, которые военные, которые храбрые, которые всегда сражаются, которые сражаются от имени и, э-э-э, этой администрации…

Кстати, госпожа пресс-секретарь — иммигрантка в первом поколении, дочь таксиста и санитарки. Её родители приехали в США, когда ей было пять лет, а назначили её на высокий пост, так как помимо иностранного происхождения она обладает ещё тремя важными в современной Америке достоинствами:

1. Она не мужчина.

2. Она не белая.

3. Она не находит привлекательным противоположный пол.

В старых элитах США, в которых каждый второй отсчитывает своё происхождение от палубы Мейфлауэра, тоже хватает чудаков — вспомним хотя бы ковбоя Джорджа Буша-младшего. Однако всё же нынешняя политкорректная система продвижения по карьерным лестницам явно Америке на пользу не идёт…

Так вот, оккупационные базы США на Ближнем Востоке бомбят уже на постоянной основе. На днях очередной дрон убил трёх и ранил ещё 40 американских военных. Насколько я могу судить по фотографиям, погибли два негра и одна негритянка, что делает для США ситуацию особенно неприятной с точки зрения пиара (ссылка). Джо Байден уже выступил с невнятными угрозами в адрес Ирана, который, как убеждены американцы, в конечном итоге стоит за большей части нападений на их базы (ссылка).

Проблема США в том, что они не могут сейчас воевать с Ираном, у них нет для этого сил. Вероятно, они проведут имитационный ракетный удар — как и в случае с хуситами — но где-нибудь в пустынной местности, с тысячью извинений по закрытым дипломатическим каналам, чтобы ни в коем случае не расстроить Иран. Проиранские группировки, в свою очередь, спокойно продолжат бомбить и Израиль, и американские базы, и связанные с США корабли.

Как говорит Джейсон Стейтем, тот, кто просит не бить, а унизить, будет и побит, и унижен. Именно это и происходит сейчас с американцами, чью слабость несвоевременная агрессия Израиля сделала очевидной. США опустились уже до обращений к Китаю с жалобами на Иран. Дескать, уважаемые китайцы, пожалуйста, скажите Ирану, чтобы он не бил нас так сильно, а то у нас синяки остаются и слёзы текут (ссылка).

Американские пенсионеры, помнящие ещё старую сильную Америку, требуют или нанести по Ирану карающий удар возмездия, или хотя бы перекрыть Ирану вентиль, чтобы тот не мог прямо на глазах у США свободно продавать свою нефть. Решения выглядят очевидными, однако я думаю, что США и на этот предпочтут неловко стряхнуть след от удара ботинком с задней стороны своих брюк и сделать вид, будто ничего особенного не произошло. Оба агрессивных варианта ответа Ирану настолько плохи, что попытка их реализации приведёт только к ещё более глубокому унижению США. Цитирую Кримсональтера (ссылка):

Если нанести настоящий удар по Ирану, например, «бомбить Тегеран»… это означает региональную войну. Региональная война — это минимум тысячи трупов американских солдат, потому что без [сапог на земле] с Ираном повоевать не получится. Но ещё важнее — это катастрофический для США рост цен на нефть на мировых рынках, разгон инфляции (привет усилиям ФРС) и, вообще, будет неприятно. А бюджету России будет хорошо. Даже очень.

Можно сделать Ирану по-настоящему больно с экономической точки зрения и закрутить им назад санкции, которые как бы и так есть, но американцы их сами не исполняют, что даёт возможность Ирану экспортировать нефть в полном объёме и на пределе возможностей. Если закрутить всё назад в плане санкций, Ирану будет действительно больно, но цены на нефть пойдут вверх (снижение на 50% экспорта Ирана — это примерный эквивалент текущего “дополнительного” сокращения добычи от Эр-Рияда и Москвы, например) — а это опять же боль для американской экономики, и манна небесная для российского бюджета.

Америкой сейчас управляют слабые политики, однако всё же не клинические дураки. Вместо того, чтобы поддаться на очередную провокацию и ввязаться в безнадёжную драку, больной гегемон с жалобной улыбкой терпит все тычки, плевки и пощёчины, пытаясь минимизировать ущерб. Ирак, к примеру, в начале января приказал американцам убираться из страны, и буйные ещё недавно американцы уже покорно согласились вывести свои базы (ссылка). Логика США понятна: новые конфликты им не потянуть, лучше уступить. Тем более что, как в песне, «если у вас нету базы, её не раздолбит сосед».

Масла в огонь подливает и Дональд Трамп, который так освирепел после кражи выборов в 2020, что отбросил всякое джентльменство и взял на вооружение принцип «чем хуже, тем лучше». Судя по действиям мистера Трампа, он считает, что любые внешнеполитические поражения США — в том числе в Восточной Европе и на Ближнем Востоке — вполне приемлемая цена за отстранение от власти глубинного государства. Таким образом, если администрация Джо Байдена попытается начать войну против Ирана, Дональд Трамп немедленно откроет второй фронт, вставляя при помощи своих конгрессменов палки в каждый военный законопроект. Конгрессмены уже жалуются, что Дональд Трамп обзванивает их по списку, чтобы рассказать, как жестоко он расправится с ними, если они только попробуют проголосовать не так, как он сказал. Пока что угрозы относятся к пакету по забору на границе и военной помощи Украине с Израилем, однако гипотетическое выделение денег на войну с Ираном, разумеется, тоже будет торпедировано трампистами.

Подведу итог

Если Дональд Трамп выиграет выборы, ему предстоит много работы, чтобы «сделать Америку великой снова». Нынешней Америке, которая жалобно просит Иран «не стукать», до величия очень далеко: нигде в мире, за исключением одной восточноевропейской страны, США больше не вызывают ни любви, ни уважения, ни хотя бы страха.

Пока что магистральным сценарием для США выглядит путь унижений, которые будут продолжаться как минимум до президентских выборов в ноябре. Конечно, американцы продолжат всех побеждать по телевизору, выдавая удары ракетами по безлюдным участкам пустынь за сокрушительные ответы на убийства американских солдат, однако эти виртуальные «победы» будут выглядеть малоубедительно даже внутри самих США.

Американским союзникам, вероятно, также придётся туго, так как ресурсов на их поддержку у США больше нет, так как посылать куда бы то ни было своих солдат Америке страшно, и так как финансовое положение у Израиля с Украиной настолько тяжёлое, что я удивляюсь, как местные министры финансов ещё не попали в больницу от ежедневного созерцания безнадёжных красных цифр.

Впрочем, как показывает история, управляемые войны регулярно выходят из-под контроля. Качество современных американских элит, повторюсь, невысоко, так что теоретически возможен административный пробой, в ходе которого какой-нибудь безумный ястреб сумеет ввязать США в безнадёжную военную авантюру: в прямое нападение на Иран, например, или в наземную операцию в Йемене, или ещё во что-нибудь безумное в этом роде.

Надеюсь, такого не случится. США, в отличие от ЮАР, ещё не сдали своё ядерное оружие другим странам, так что мы все заинтересованы в том, что Американская Империя сдулась тихо, без треска счётчиков Гейгера и грибовидных облаков.