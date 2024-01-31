 

Офисная сирена – свежий модный тренд-2024: что это и как его повторить

31.01.2024, 19:04, Разное
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Нельзя отрицать влияния на нашу жизнь социальных сетей. Создатели контента наряду с законодателями моды и знаменитостями постоянно задают новые модные тенденции. Одним из последних стал тренд офисная сирена, об эстетике которого и пойдет речь в статье. Надо сказать, он сменил стиль библиотекаря, который господствовал в офисной моде во второй половине 2023 года.

Что собой представляет

Эстетика этого тренда основана на корпоративном стиле 1990-х и 2000-х годов – так одевались девушки в офис в девяностые годы. Чтобы его повторить, нужно знать простые правила.

Что отличает его от других вирусных тенденций того времени:

Основа этого стиля – элегантные предметы гардероба, которые соответствуют дресс-коду компании. Важные составляющие эстетики стиля офисной сирены – это женственность и привлекательность. Для создания подобного образа необходимо носить одежду, которая будет подчеркивать достоинства фигуры. Что касается деталей, то к главным составляющим этого модного тренда можно отнести каблуки, безупречный маникюр винного или яркого красного цвета, яркие украшения и оригинальные детали одежды. Волосы собраны в изящный пучок, очки в эффектной прямоугольной оправе подчеркивают офисный стиль.

Как создать наряд офисной сирены

Этот модный стиль очень хорошо подходит для создания образа успешной и уверенной в себе женщины, которая ценит не только профессиональную карьеру, но и свою индивидуальность.

Эстетика офисной сирены включает множество нейтральных оттенков, а также много черного. Песочно-коричневый, серый, кремовый, белый и немного анималистических принтов – вот то, что должно обязательно быть в гардеробе.

Юбки-карандаши, не слишком короткие мини-юбки, топы с вырезами, приталенные рубашки на пуговицах, облегающие водолазки черного цвета, колготки, шарфы, джинсы и облегающие брюки – базовые элементы гардероба в стиле офисной сирены. Обувь на каблуках — обязательная деталь этого стиля, и никаких кроссовок. Следует носить классические черные туфли-лодочки, модели Мэри Джейн на каблуках или ботинки.

Дополнив офисный наряд украшениями, можно выразить свою индивидуальность. Это могут быть массивные браслеты, колье, кольца, серьги с жемчугом. Однако следует помнить: аксессуары не должны привлекать внимание. Акцент делается на индивидуальность и профессионализм, поэтому следует придерживаться правила “чем меньше, тем лучше”. Рекомендуется выбрать однотонную сумку через плечо и не увлекаться ничем кричащим.

Макияж офисной сирены

Девиз макияжа в этом стиле – ничего лишнего. Следует отдать предпочтение нюдовым оттенкам, чтобы вид был естественным. Важно решить, на чем будет сделан акцент – на глазах или губах.

Если это глаза, нужно использовать черную подводку для век и прозрачный блеск для губ, которые предварительно обвести контурным карандашом. На веки наносятся тени серых или коричневых оттенков. Брови должны быть дугообразными и тонкими. Завершающим штрихом макияжа глаз станет маленькая стрелка, которую можно нарисовать карандашом или подводкой. Если акцент будет сделан на губах, необходимо выбрать для них более яркий оттенок.


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