 

Wccftech: в сравнении с iPhone батарея Apple Vision Pro в два раза объемнее

31.01.2024, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Авторы многих обзоров гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro обратили внимание на небольшой объем аккумулятора, но мало кто уделил внимание мощности этой батареи. Издание Wccftech объяснило, почему это так важно.

На первый взгляд, емкость аккумулятора Apple Vision Pro, составляющая 3116 мАч, кажется невеликой, особенно по сравнению с iPhone 15 Pro Max, имеющим батарею на 4441 мАч. Однако Wccftech утверждает, что это сравнение не совсем справедливо.

Проблема заключается в том, что многие не учитывают разницу в выходной мощности аккумулятора. Если пересчитать емкость батареи в ватт-часах (Втч), становится понятно, что батарея Apple Vision Pro гораздо мощнее. Фактически, емкость батареи гарнитуры MR составляет 35,9 Втч, в то время как у iPhone 15 Pro Max – всего 17,1 Втч.

Тем не менее, несмотря на эту высокую мощность, аккумулятор Apple Vision Pro обеспечивает всего 2,5 часа работы. Это связано с тем, что гарнитура MR потребляет много энергии, особенно из-за двух ярких дисплеев microLED, мощного процессора М2, а также множества сенсоров и датчиков.

Гарнитура Apple Vision Pro будет доступна для покупки в США с 2 февраля 2024 года по цене $3499. Тем не менее, первые обзоры устройства начали появляться вечером 30 января.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Мнение: В положении тов. Сталина

02.02 / Мнение: О вполне логичном… Армения больше не с Россией?

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Варшавский арматурный ударный батальон

02.02 / Мнение: Письмо: “Старый индус сказал, что с мужчиной – узел”

02.02 / Мнение: В поликлинике “Заживёт”

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Успешные атаки хуситов у побережья Йемена с 19.11.2023 по 01.02.2024

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Эквадор. Наркобароны, диктат МВФ и военные базы США

01.02 / Овен – личностный рост, Телец – отношения: актуальные темы для знаков зодиака в 2024 году

01.02 / Мнение: Как работает финская пропаганда, чистка учебников в Болгарии и Нобелевская премия для НАТО

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Нефтяной трафик через Суэцкий канал упал в 2 раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика