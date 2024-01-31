Wccftech: в сравнении с iPhone батарея Apple Vision Pro в два раза объемнее

Авторы многих обзоров гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro обратили внимание на небольшой объем аккумулятора, но мало кто уделил внимание мощности этой батареи. Издание Wccftech объяснило, почему это так важно.

На первый взгляд, емкость аккумулятора Apple Vision Pro, составляющая 3116 мАч, кажется невеликой, особенно по сравнению с iPhone 15 Pro Max, имеющим батарею на 4441 мАч. Однако Wccftech утверждает, что это сравнение не совсем справедливо.

Проблема заключается в том, что многие не учитывают разницу в выходной мощности аккумулятора. Если пересчитать емкость батареи в ватт-часах (Втч), становится понятно, что батарея Apple Vision Pro гораздо мощнее. Фактически, емкость батареи гарнитуры MR составляет 35,9 Втч, в то время как у iPhone 15 Pro Max – всего 17,1 Втч.

Тем не менее, несмотря на эту высокую мощность, аккумулятор Apple Vision Pro обеспечивает всего 2,5 часа работы. Это связано с тем, что гарнитура MR потребляет много энергии, особенно из-за двух ярких дисплеев microLED, мощного процессора М2, а также множества сенсоров и датчиков.

Гарнитура Apple Vision Pro будет доступна для покупки в США с 2 февраля 2024 года по цене $3499. Тем не менее, первые обзоры устройства начали появляться вечером 30 января.