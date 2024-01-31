Мнение: Импортозамещение станков, дилдошных и радиопередатчиков

1. Воодушевляющие цифры роста производства станков в России за последние несколько лет. Но я готов поставить футбольный мяч против коробка спичек, что и теперь наши прозападные товарищи не откажутся от своих удивительных историй про уничтожение капиталистами «производства средств производства» в России, которое якобы планомерно тянет в пропасть нашу страну (ссылка):



Производство металлорежущих станков в России:

— 2020 год: 4529

— 2021 год: 4877

— 2022 год: 6706

— 2023 год: 7900+ (прогноз, за 8 месяцев – 5353 шт., на 17% больше чем в 2022)

Производство машин кузнечно-прессовых в России:

— 2020 год: 3709

— 2021 год: 4402

— 2022 год: 9790

— 2023 год: 11700+ (прогноз, за 8 месяцев – 7485 шт., на 19% больше чем в 2022)

Производство металлообрабатывающих станков в РФ (суммарно металлорежущие и кузнечно-прессовые):

— 2020 год: 8238

— 2021 год: 9279

— 2022 год: 16506

— 2023 год: 19600 (прогноз, судя по росту за 8 месяцев)

— 2024 год: 25+ тыс. (прогноз с учетом тенденций, рост в 3 раза всего за 5 лет)

Тут не учтены набирающие популярность 3D-принтеры по металлу. Так, по данным Машньюс отечественными производителями с 2017 по 2021 годы было выпущено более 3200 3D-принтеров, большая часть для работы с металлом. В 2022 и 2023 производство 3D-принтеров в России ещё дополнительно выросло.

Также в цифрах выше не учтены лазерные станки, различные разновидности которых достаточно массово производятся в России.

На всякий случай напомню, что современные станки гораздо мощнее, надёжнее и технологичнее советских, так что сравнивать цифры выпуска тогда и сейчас в штуках нельзя. Один современный обрабатывающий центр может зачастую выточить за месяц больше деталей, чем делал 40 лет назад целый заводской цех в СССР.

2. Казалось бы, технологии радио уже почти 130 лет. Иностранцы спорят, но мы знаем, что радио было изобретено в России профессором Поповым, ещё при государе-императоре Николае II. Тем не менее по известным историческим причинам к импортозамещению современного радиооборудования мы подошли только сейчас (ссылка):



По итогам 2023 года радиовещателям удалось заместить большую часть зарубежного оборудования. Речь идет в том числе о вытеснении с отечественного рынка иностранных производителей передатчиков, передающих антенн и другого оборудования для компаний в этой отрасли, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевой доклад «Радиовещание России 2022-2023».

Исследование провели аналитики Фонда содействия развитию радиовещания «Российская академия радио» (РАР) при поддержке Минцифры. Из документа следует, что по итогам прошлого года отечественные производители заняли доминирующее положение на внутреннем рынке.

3. А вот с импортозамещением товаров для утех дела в России пока что обстоят неважно: видимо, не заточены руки наших инженеров под эту продукцию. Цитирую Ленту (ссылка):

В России основных предприятий, выпускающих презервативы, сейчас всего два. Линейку презервативов «ЭРОС» производят на Армавирском заводе резиновых изделий в Краснодарском крае. Он входит в число крупнейших отечественных производителей изделий из натурального и синтетического латексов. А презервативы марок «Гладиатор», BAYAN и TOREX выпускает компания «Бергус», имеющая сразу два производственных филиала — в подмосковном городе Раменское и во Владимирской области. <…>

По данным Минпромторга от 2022 года, суммарные мощности этих предприятий составляют до 400 миллионов штук в год. При этом только небольшая часть — около 100 миллионов штук в год — идет на внутренний рынок, а ещё около 600 миллионов изделий ввозят в Россию из других стран. <…>

Представители отрасли будут только рады развитию российского производства и максимальному импортозамещению, подтвердил Лапин. Однако на текущем этапе эти области требуют поддержки и внимания, поскольку главную роль играет все-таки качество презерватива, предупредил он. В производстве бюджетных изделий используют дешевый латекс и смазку, и если компании из России пойдут по этому пути, такая продукция просто окажется небезопасной для покупателей, предупредил основатель «Розового кролика». <…>

Секс-игрушки в России подорожали ощутимей презервативов: в среднем на 10-20 процентов, рассказал изданию «НСН» основатель сети «Розовый кролик». Большая часть такой продукции, по его словам, высокотехнологичная: с чипами и электроникой внутри, а комплектующие закупаются за границей. К тому же европейские компании регулярно выпускают новые коллекции и повышают цены, и сегодня чек на «навороченную западную игрушку» может достигать 15-18 тысяч рублей.

Стремясь решить эту проблему, российские производители уже приступили к созданию отечественных аналогов западных брендов, добавил Лапин. Производят их они на тех же предприятиях в КНР, где заказывают продукцию европейские компании.