Защита ногтя от инфекций: причины сухой кутикулы и последствия

Сухая кутикула может иметь негативные последствия для здоровья ногтей и кожи вокруг них, поэтому важно уделять им необходимое внимание и правильно ухаживать. Почему кутикула сохнет, к чему это может привести и что делать?

Причины сухой кутикулы

Обычно это не является признаком серьезного заболевания, но потрескавшаяся кожа уязвима и может воспаляться, поэтому с сухостью нужно бороться.

Чтобы устранить сухость, нужно знать, почему она возникают. Вот наиболее распространенные причины:

1. Частое мытье рук. Эта процедура нужна для защиты от микробов. Однако, если мыть руки слишком часто, со временем кожа станет сухой и начнет трескаться, что приведет к раздражению кутикулы.

2. Низкие температуры на улице. Холодный воздух может нанести ущерб незащищенной коже, в том числе привести к высыханию и растрескиванию кутикулы. В холод важно защищать руки перчатками.

3. Злоупотребление дезинфицирующим средством для рук. Защищать руки от микробов очень важно. Однако многие дезинфицирующие средства содержат спирт, который вызывает сухость и зуд.

4. Использование средств для снятия лака. Они также содержат ингредиенты, которые могут лишить кожу влаги и вызвать сухость.

5. Заболевания и прием некоторых лекарств. Сухая кутикула может быть результатом заболевания, такого как экзема. Некоторые лекарства также могут приводить к высыханию кожи и кутикулы в том числе.

6. Травмы ногтя. В этом случае кутикула может повредиться, стать сухой, потрескавшейся.

7. Кусание ногтей. Вредная привычка грызть ногти или кожу вокруг может привести к повреждениям, воспалению, раздражению, сухости.​

8. Дефицит некоторых витаминов, таких как группы B, A, E и С.

Последствия

Снижение защиты от инфекции. Здоровая и увлажненная кутикула является естественным барьером против бактерий, вирусов и грибков. Сухая или потрескавшаяся может привести к образованию трещин, через которые проникают инфекции. Неприглядный внешний вид. Сухая кутикула придает ногтям неопрятный и неухоженный вид. Боль и дискомфорт. Сухие кутикулы могут стать болезненными, что приводить к дискомфорту. Сухая кутикула замедляет рост ногтей. Увлажнение может способствовать улучшению кровообращения и более здоровому росту ногтей. Сухая кутикула также не обеспечивает должной поддержки структуре ногтя, что может привести к ломкости ногтей.

Как выбрать крем

Самый простой способ привести в порядок сухую кутикулу — нанесение увлажняющего крема или масла для кутикулы.

Крем питает и увлажняет сухую кожу, особенно если в его состав входят такие ингредиенты, как витамины А, С и Е, глицерин и натуральные масла (миндальное, жожоба, аргановое и подсолнечное). Они смягчают кутикулу, а витамины питают и укрепляют.

Рекомендуется избегать кремов с агрессивными ингредиентами, такими как парабены или синтетические ароматизаторы. Они способны усугубить состояние сухой кутикулы и вызвать раздражение.

Необходимо наносить небольшое количество крема на ногтевые пластины после мытья рук, предварительно протестировав его на небольшом участке кожи.

Важно обратить внимание на текстуру крема. Он должен быстро впитываться, чтобы его было удобно использовать в течение дня.

Следует выбирать крем согласно своим предпочтениям и потребностям. При высокой чувствительности лучше выбрать средство без запаха.

Масло для кутикулы

Масло для кутикулы хорошо смягчает и увлажняет область вокруг ногтя. Обычно такие средства состоят из смеси масел и иногда содержат витамины. Они быстро впитываются и помогают предотвратить сухость и растрескивание. Рекомендуемые масла, которые успокаивают кожу, — подсолнечное, виноградных косточек, алоэ вера.

Кокосовое масло — эффективный вариант лечения сухой кутикулы в домашних условиях. Насыщенные жиры в его составе успокаивают и укрепляют ногтевое ложе.

Масло для кутикулы наносится тонким слоем на ногтевое ложе кончиками пальцев или мягкой кистью.

Другие способы поддерживать кутикулу

Избегать обезвоживания. Если не пить достаточно воды в течение дня, есть вероятность столкнуться с сухостью и шелушение кожи. Потребление воды может иметь большое значение для предотвращения зуда и раздражения. Правильное питание. Если получать необходимое количество витаминов и питательных веществ из пищи, ногти и кожа вокруг них будут здоровыми. Не обрезать кутикулу во время маникюра. Лучше не срезать кутикулу во время маникюра, ее рекомендуется отодвигать. Сделать домашнее масло с биотином. Биотин может помочь укрепить кутикулу и предотвратить ее сухость. Для этого биотин (жидкий или в порошке) нужно соединить с витамином Е, увлажняющим аргановым маслом и кокосовым маслом. Наносить эту смесь ежедневно или через день на сухую кутикулу.