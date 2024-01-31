Telegram занял шестое место среди самых скачиваемых приложений мира в 2023 году

По данным аналитической фирмы Data.ai, мессенджер Telegram в 2023 году занял шестое место в рейтинге самых скачиваемых приложений в мире.

Telegram пользуется особой популярностью в ряде стран, таких как Сингапур, Малайзия, Гонконг, Франция, Италия и Испания, где мессенджер входит в топ-3 по скачиваниям. В других странах, включая Бразилию, Индонезию, Филиппины, Вьетнам и Италию, Telegram остается в топ-10 по объему потраченных средств на приложения в категории “Социальные сети”.

Data.ai также предоставила информацию о том, что в 2023 году пользователи по всему миру потратили впечатляющую сумму – $8,99 трлн на приложения в категории “Социальные сети”. Согласно статистике компании, Telegram занимает шестое место по количеству уникальных пользователей в месяц среди всех мессенджеров мира.

Telegram, разработанный российским программистом и предпринимателем Павлом Дуровым, продолжает оставаться популярным мессенджером, который используют более 800 миллионов человек по всему миру.