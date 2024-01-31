 

Россиян предупредили об угрозе новых мошеннических схем

31.01.2024, 17:43, Новости дня
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Мошенническая схема активизировалась после введения в обращение новых банкнот Центробанком России. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, предлагая им проверить новые купюры.

Сообщается, что для этого они уговаривают установить на телефон поддельное приложение. После его установки пострадавший предоставляет мошенникам доступ ко всем своим личным данным, включая контакты, пароли и прочую информацию, хранящуюся в смартфоне.

Вследствие этого специалисты рекомендуют людям быть бдительными, избегать перехода по ссылкам, полученным от незнакомых номеров, и не устанавливать подозрительные приложения.

В свою очередь Мингосуправления Московской области советует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности, которая доступна на портале госуслуг Подмосковья, и поделиться ею с родственниками.


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