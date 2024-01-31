Скандалы: Россияне начали активно скупать золото и драгоценности

Средний чек на ювелирные изделия увеличился почти на 20%

На российском потребительском рынке царит настоящий ювелирный ажиотаж. По итогам 2023 года отечественный ювелирный рынок вырос на 18% — до 365,6 млрд рублей, а средний чек взлетел до 7,5 тыс. рублей. Чем же вызван такой тренд? Неужели у населения столь существенно выросли доходы или людям просто надоело экономить на себе? По мнению аналитиков рынка, многие покупатели приобретают украшения в кредит. Что же касается целей, которые преследуют покупатели, то золото и драгоценности чаще всего приобретают либо в подарок кому-то, либо с инвестиционной целью — сделать вложение «в долгую».

Согласно исследованию профильного аналитического центра, по итогам 2023 года ювелирный рынок розницы России вырос на 18%. Это не просто небольшой прирост, а взрывной скачок спроса для этой сферы. В результате продажи составили 365,6 млрд рублей. В прошлом году средний чек на ювелирные изделия достиг 7552 рублей, что на 16,3% выше предыдущего показателя. Россияне продолжают скупать украшения, несмотря на постоянно растущую стоимость ювелирки. Так, по информации Росстата, цены в этом сегменте начали подниматься с августа 2023 года и в декабре 2023-го были выше на 22%, чем годом ранее.

Пик потребительского интереса пришелся на вторую половину 2023 года. В первом полугодии баланс рынка был смещен из-за резкого ухода международных брендов, по этой причине оборот российского рынка увеличивался более чем на 20%. Естественным образом выросли и цены на ювелирную продукцию.

«Что касается причин роста продаж драгоценностей, то, во-первых, есть определенная категория состоятельных граждан, которая создает стабильный спрос, — говорит член Экспертного совета по развитию цифровой экономики Госдумы Валерий Тумин. — Во-вторых, вполне ожидаемо желание многих граждан в условиях высокой волатильности рубля и нестабильности на фондовых рынках вложиться во что-то «твердое», традиционно надежное. К категории таких вложений относятся золото или ювелирные украшения».

По мнению директора по коммуникациям BitRiver, экономиста Андрея Лободы, рост рынка связан с повышением реальных доходов населения. Напомним, что за 9 месяцев 2023 года этот показатель вырос на 4,8% в годовом выражении.

«Чем выше доходы и покупательная способность населения, тем выше спрос на ювелирные изделия, — продолжает Лобода. – Номинальные зарплаты в 2023 году во многих отраслях экономики России выросли на 10-13%. У среднего класса впервые за последние годы растут доходы. И это, в частности, отражается на ювелирном рынке».

В то же время, по мнению эксперта, менее состоятельные граждане наверняка приобретали ювелирные изделия в кредит — с помощью кредитных карт или в рассрочку, которую банки и магазины предоставляют очень охотно.

«В России не слишком развито приобретение ювелирных изделий в качестве инвестиций. И, кроме того, для инвестиционных целей нужно покупать по-настоящему дорогие, качественные украшения и ювелирные изделия. Но нельзя исключать, что некоторые россияне приобретают, например, золотые часы или золотые цепочки, чтобы носить какое-то время, а затем перепродать на выгодных условиях», — заключает собеседник «МК».

Рост рынка ювелирных изделий — это во многом восстановительный рост после спада 2022 года, убежден инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. В прошлом году российская экономика адаптировалась к новым, санкционным условиям, реальные доходы населения росли. В то же время и рынок после ухода западных брендов перестроился, ювелирные украшения подорожали (в связи с повышением цен на золото), но при этом их стали чаще приобретать онлайн. Сегодня уже каждую четвертую покупку ювелирного изделия в России совершают в приложениях и на маркетплейсах, за год доля таких продаж выросла на 6%.

«Что касается целей покупки, то примерно 8 из 10 украшений приобретают в подарок, — уверен Бахтин. — Покупки с инвестиционной целью достаточно редки и бывают чаще в сегменте дорогостоящих изделий. Здесь надо учитывать такие недостатки по сравнению с физическим золотом, как меньшая чистота (в ювелирный сплав добавляют цветные металлы для улучшения показателей прочности, цвета и пр.), низкая ликвидность (продать золотое колье или браслет значительно труднее, чем слиток), риск нарваться на подделку и, конечно, неизбежная ценовая премия (расходы на изготовление, транспортировку, наценка продавца, плата за бренд)».

Людмила Александрова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”