 

На «Первом канале» песню «Полковнику никто не пишет» в фильме «Брат-2» заменили композицией «Я русский»

31.01.2024, 17:33, Разное
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В ночь на 31 января в эфире «Первого канала» во время трансляции фильма «Брат-2» «по многочисленным просьбам граждан» была удалена сцена концерта группы «Би-2» (признана иноагентом в РФ).

Вместо их песни «Полковнику никто не пишет» главной музыкальной темой ленты стала композиция певца Shaman (Ярослава Дронова) – «Я русский».

– Мы уже давно получали письма от зрителей с требованием не показывать в эфире главного телеканала страны иностранных агентов, предателей и прочую нечисть. Именно поэтому в картину были внесены правки, согласованные с правообладателем, – рассказал замглавы «Первого канала» по идеологической работе Егор Холмогоров.

По информации «Комсомольской правды», онлайн-кинотеатры также получили предписание изъять из кинофильмов и сериалов любые упоминания о внесённых в список иностранных агентах и экстремистах. В противном случае сервисы могут быть оштрафованы, а в случае повторного нарушения – закрыты.

– Времена сейчас тревожные, поэтому пока это скорее рекомендация, которая уже завтра может стать законом. В любом случае лучше перестраховаться и подчиниться, – сообщил изданию руководитель одного из онлайн-кинотеатров.

Некоторые граждане попытались воспользоваться ситуацией – в социальных сетях уже появились объявления о продаже «подлинной версии» фильмов с участием иноагентов на видеокассетах и дисках. Например, в Москве приобрести «болванку» с «Братом-2» можно за 100 долларов США, а в Нижнем Тагиле видеокассету с культовой картиной продают за тысячу рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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