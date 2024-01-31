 

GizmoChina: Samsung Galaxy Z Flip 6 получит аккумулятор емкостью 4000 мАч

31.01.2024, 16:30, Разное
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Согласно информации от GizmoChina, грядущая модель смартфона от Samsung Galaxy Z Flip 6 получит значительные улучшения, среди которых аккумулятор емкостью 4000 мАч.

По последним утечкам информации, Galaxy Z Flip 6 может предложить двойную батарею, состоящую из ячеек на 1097 мАч и 2790 мАч, что дает номинальную емкость 3887 мАч. Это приближается к емкости аккумулятора Galaxy S24, которая составляет 3880 мАч (хотя в промо-материалах утверждается, что это 4000 мАч).

Кроме того, Galaxy Z Flip 6, по слухам, будет иметь улучшенные внутренний и внешний дисплеи, а также обновленную 50-мегапиксельную основную камеру, заменяющую прошлогоднюю 12-мегапиксельную камеру. Ожидается, что новинка будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой функций Galaxy AI.

Официальный дебют Samsung Galaxy Z Flip 6 ожидается в конце лета 2024 года.


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