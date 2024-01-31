GizmoChina: врач спас жизнь пассажиру самолета с помощью Apple Watch стюардессы

Британский врач Рашид Диаз с помощью Apple Watch спас жизнь пассажирке во время полета рейсом Ryanair из Бирмингема в Верону, пишет издание GizmoChina.

Во время полета пожилая жительница почувствовала сильную одышку, и Диаз отозвался на запрос о помощи от члена экипажа. Узнав о прошлых проблемах пассажирки с сердцем, врач обратился к стюардессе и попросил одолжить ему Apple Watch. С помощью смарт-часов Диаз измерил уровень кислорода в крови женщины.

Обнаружив низкий уровень кислорода, Диаз запросил у экипажа кислородный баллон и, благодаря этому, смог стабилизировать состояние женщины до приземления в Вероне. После посадки пассажирка получила дополнительную медицинскую помощь и быстро восстановилась.

Диаз подчеркнул, что Apple Watch могут оказать существенную помощь в экстренных ситуациях, но также отметил, что в самолетах необходимо присутствие профессионального медицинского оборудования, такого как тонометр и глюкометр, для быстрой диагностики.