Скандалы: Место силы

Как Сергей Аксенов застраивает берега целебного озера Мойнаки в Евпатории

Не имеющие денег «инвесторы» — микрокомпании из Симферополя, Анапы и Ульяновской области — взялись за 35 млрд руб застроить берега озера Мойнаки с лечебными грязями. А не имеющие опыта строительства электрики из ООО «Димстройинвест» взялись построить в будущем микрорайоне детсад. Почему глава Крыма Сергей Аксенов выбирает «странных» подрядчиков, без конкурса осваивать бюджетные деньги?

Грязь

Целебные свойства грязей западного Крыма известны с античных времен. Грязелечебница на озере Мойнаки (вблизи Евпатории) работала с 1874 года. После освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков в апреле 1944 года разрушенную грязелечебницу быстро восстановили. Уже через полгода там начали отпускать лечебные процедуры больным и раненым, а последующие годы стали лучшими в истории существования популярного курорта.

В украинские годы Крыма владельцем грязелечебницы являлась «Укрпрофздравница», которая не испытывала особого интереса к этому активу, не вкладывала денег в обновление. В 2011 году лечебница была закрыта, с тех пор здание разграблено, парк одичал. После «крымской весны» о грязелечебнице вспомнили не сразу. Только в июле 2020г. вице-премьер республики Евгений Кабанов сообщил, что новый реабилитационный центр для детей построят в Евпатории на месте бывшей грязелечебницы «Мойнаки» до конца 2023 года.

У Евпаторийской администрации были свои планы на наследство. Мэр города-курорта Роман Тихончук в 2021 году сообщал: «Бывшая грязелечебница «Мойнаки» не работает, потеряла свою актуальность, за время простоя каждый санаторно-курортный комплекс с лечением обзавёлся грязевыми отделениями. Было принято решение объединить земельный участок грязелечебницы площадью 14,5 га с рядом находящимся республиканским учреждением – закрытым санаторием «Родина» (8,5 га). Сформированный участок – 23 га – со всеми объектами капитального строительства решено передать в федеральную собственность для реализации концепции, определённой президентом в 2016 году».

В ноябре 2021 года Романа Тихончука и председателя горсовета Евпатории Олесю Харитоненко заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, власти города незаконно передали земельный участок площадью более 77 га стоимостью более 7 млрд руб в частную собственность ООО «Агрофирма «Мойнаки»». Харитоненко получила срок (два года) и штраф (2,3 млн руб), Тихончук отделался увольнением. https://versia.ru/glava-evpatorii-otdala-zemlyu-pod-zastrojku

На заемные деньги

В 2021 году крымские власти объявили, что вроде бы нашлись инвесторы для возрождения грязелечебницы: ООО «Симферопольская девелоперская компания» и ООО «Славянский дом» из Анапы. Глава республики Сергей Аксенов назвал общую сумму инвестиций — 35 млрд рублей: «Благодаря проекту на территории полуострова будет идти строительство более 400 тысяч квадратных метров апартаментов, гостиниц и жилья… в рамках социальной нагрузки инвесторы за свой счет построят школу и два детсада».

Срок реализации проекта конкретно не определен, он рассчитан на 6–9 лет. Стало понятно, что речь идет не о восстановлении и развитии заслуженной здравницы, а опять о строительстве апартаментов и дач для богатых. Впрочем, своих денег у инвесторов не было, они заявили, что строить дорогой комплекс собираются на заемные средства неназванных банков.

Но год назад РНКБ сообщил, что открыл кредитную линию в размере 2,1 млрд руб. для ООО «Симферопольская девелоперская компания» на строительство первой очереди курортно-рекреационного комплекса «Moinaco Riviera». Глава республики пообещал, что совмин со своей стороны предоставит инвесторам инфраструктурный кредит 1,3 млрд руб. для реконструкции электроподстанции у озера Мойнаки.

Крымчане прожект не одобрили. Большинство комментариев под новостью о застройке носят резко негативный характер: «Озеро умрет, были исследования об этой области», «Хана Мойнакам!!! Какие апартаменты? Вся территория рекреационная…», «Вы своими стройками уже и так большую половину Крыма угробили. Может пора остановиться?».

Но свое слово сказал федеральный центр. Там проект «Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в г. Евпатория» был одобрен. Упоминалось освоение 28,74 га территории и 21 млрд инвестиций.

Инвесторы

Хозяин «Славянского дома» Сергей Батурин родом из Анапы, там имеет несколько компаний со схожими названиями и несколькими сотрудниками. Например, ООО «Специализированный застройщик «Славянский дом»» с уставным капиталом 10 тыс руб. и двумя сотрудниками, в 2022 году задекларировал убыток 8,4 млн руб. «Симферопольская девелоперская компания» крымчанам гораздо ближе – Эдуард Гривковский зарегистрировал ее как единственный учредитель, но теперь там 50 тыс руб. уставного капитала, появилось еще трое учредителей. У Гривковского осталось 10%. Работает один человек, но при этом он успел «заработать» там 13,7 млн руб. убытка.

Братья Гривковские в украинские годы были активными партийцами. Эдуард, избранный по списку специфической региональной партии «Союз», заседал в крымском парламенте, Вадим – член «Трудовой партии Украины» – в Верховной раде. Теперь Эдуард Гривковский связан в крупными девелоперскими проектами, растущими из Москвы, он возглавлял процесс строительства микрорайона «Жигудлина роща» в Симферополе.

У братьев Гривковских сохранилась и собственность. Эдуарду принадлежит, например, ООО «Дом композитора» в Ялте, Вадим Гривковский более предприимчив: как гражданин Украины он владеет долей в действующей винодельне «Лоза-17» в Черкассах. В качестве российского гражданина он хозяин ООО «Специализированный застройщик «Глициния»», и вместе с братом ООО «Санаторий Киев» (оба общества в Ялте). Их санаторий, вопреки названию, занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Мойнаксая недвижимость

До недавних пор единственным официальным документом, появившимся в связи с озером Мойнаки, было распоряжение Совмина Крыма № 1474-р, изданное в 2021 году. Там Федеральному агентству по управлению государственным имуществом предлагалось принять в федеральную собственность два земельных участка в Евпатории площадью 22,98 га и 10,18 га. Передавали корпуса, столовую и прочие и постройки: гаражи, клады, оранжереи, сараи – в списке 63 пункта. Подписано распоряжение Юрием Гоцанюком. В январе прошлого года в околовластной прессе мелькнуло краткое сообщение о том, что «в Евпатории реализуется грандиозный инвестиционный проект», и квартиры у озера вроде бы уже продаются.

Но сегодня на сайте «Moinaco Riviera» указано, что первая очередь жилья – 150 квартир – будет готова только в 1 квартале 2025 года.

От лампочки

Недавно о грандиозном проекте вспомнил и Сергей Аксенов. Он издал распоряжение, которым определил ООО «Димстройинвест» из Ульяновской области единственным подрядчиком по строительству детского сада на 280 мест «с целью обеспечения реализации инвестиционного проекта «Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в г. Евпатория». Цена строительства – 401,548 млн руб. «Авансовый платеж по контракту составляет 0,5% от цены контракта и подлежит казначейскому сопровождению в установленном порядке», – уточняет Аксенов. Из этого следует, что строительство детсада, начиная с аванса (это 2 млн руб.), будет оплачено бюджетными деньгамиом, а никакими не инвесторами. Кстати сказать, такой же детский сад в упомянутом микрорайоне «Жигулина роща» в 2020 году построили за 294 млн руб.

О единственном подрядчике мойнакского детсада стоит сказать особо. В Крыму ООО «Димстройинвест» уже засветился – в буквальном смысле. Накануне 2022 года Сергей Аксенов так же определил его единственным подрядчиком – сделать ремонт, монтаж и демонтаж праздничной иллюминации в Симферополе. Правда, тогда компания была «прописана» в Севастополе. Бюджету лампочки обошлись в 25,4 млн руб.

Сейчас в ООО работают два человека, прибыль 2022 года составила 10 тыс руб., как и уставный капитал. Основной вид деятельности «Димстройинвеста» – производство электромонтажных работ. Что касается строительства, в 2020 году компания участвовала в конкурсе на право отремонтировать забор УМВД в Севастополе, но проиграла тендер, предложив слишком дорогую цену. Трудно понять, почему Сергей Акченов выбрал именно это ООО для строительства детсада в таком приметном месте.

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Версия”