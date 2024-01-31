В Росавиации анонсировали рейсы без детей на борту

Росавиация отреагировала на многочисленные просьбы пассажиров авиакомпаний об организации авиарейсов без детей.

Такая услуга в кратчайшие сроки будет согласована и запущена в пилотном режиме у нескольких авиакомпаний. С 2025 года она станет обязательной для крупнейших игроков рынка.

Россияне просят о подобном нововведении уже не первый год, однако реально дело сдвинулось с мёртвой точки после того как замглавы одного из федеральных министерств из-за крайней необходимости был вынужден лететь на обыкновенном рейсе. Вскоре он выступил с разгромной речью о том, что «надо уважать тех, кто не готов мириться вечно кричащими всю дорогу сопляками».

– Если у нас РЖД уже два года, если я не ошибаюсь, продаёт билеты в вагоны без детей, то почему нельзя это сделать и в авиации? Почему это до сих пор не сделано? – возмутился он. – Своя специфика есть, я понимаю, но давайте хотя бы по наиболее популярным направлениям такую опцию введём. Пусть за доплату, но это должно быть обязательно.

В ближайшие недели будут сформированы параметры новой услуги – предстоит установить граничный возраст детей, которых не пустят на особые авиарейсы (рассматриваются варианты 8, 12 и 14 лет), а также предельный объём доплаты за билет на такой самолёт. Одна из авиакомпаний предлагает определять, пройдёт ли несовершеннолетний на рейс, не по его возрасту, а через калибраторы.

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