 

Доктор Мясников: Заболеть диабетом второго типа можно даже без избыточного веса

31.01.2024, 15:05, Разное
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Диабет второго типа может также появиться у людей с нормальным весом. Об этом пояснил доктор Александр Мясников.

Доктор Мясников утверждает, что развитие диабета второго типа не всегда зависит от наличия избыточного жира в организме и что даже люди с нормальным весом подвержены этой болезни. Обычно диабет второго типа развивается из-за инсулинорезистентности – состояния, при котором организм не реагирует должным образом на инсулин – гормон, который регулирует уровень глюкозы в крови после приема пищи. Он производится поджелудочной железой, и его нормальное функционирование предотвращает повышенный уровень сахара в крови. Однако при инсулинорезистентности гормон не выполняет своих функций, что приводит к постоянному повышению уровня сахара. Ожирение является одним из основных факторов, вызывающих инсулинорезистентность, так как жировая ткань начинает вырабатывать гормоноподобные вещества, играя роль эндокринного органа.

Тем не менее генетическая предрасположенность также может способствовать проблемам с инсулином. Риск увеличивается, если у человека есть близкие родственники с диабетом – отец, мать, бабушка или дедушка.

Кроме того, низкий уровень физической активности, хронический стресс, нарушения сна и несбалансированное питание также могут увеличивать риск развития диабета второго типа у людей с нормальным весом.


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