Собянин рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в Новой Москве

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31.01.2024, 15:00, Новости дня
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С 2012 года в Троицком и Новомосковском округах ввели в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

“14 учреждений — больницы, подстанции скорой помощи, амбулатории и детско-взрослые поликлиники – построил город”, – уточнил он.

Самыми крупными проектами Собянин назвал многопрофильный клинический центр “Коммунарка”, детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в Щербинке и детско-взрослую поликлинику в поселении Сосенском на 750 посещений.

12 медицинских учреждений возвели инвесторы. Поликлиники работают по новому московскому стандарту.

По словам Собянина, в Новой Москве создается сеть медучреждений для оказания качественной помощи. Каждый житель может пройти обследование на качественном оборудовании рядом с домом и получить консультации специалистов узкого профиля.

Ранее мэр Москвы рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах. К 2035 году в ТиНАО построят 320 детских садов, 170 школ и около 100 культурно-досуговых объектов.


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