Скандалы: Сверхдоходы в стали

Алексей Мордашов, Виктор Рашников и Владимир Лисин держат ответ за «шалости» с ценами на сталепрокат

«Северсталь» Алексея Мордашова проиграла апелляцию по поводу штрафа на 8,7 млрд руб., который ФАС «выписала» компании в 2021 году. Антимонопольщики пришли к выводу, что она злоупотребила доминирующим положением на рынке горячекатаного проката. Цены одномоментно поднялись почти на 50%, что привело к резком подорожанию стройматериалов. Под раздачу попали также ММК Виктора Рашникова и НЛМК Владимира Лисина. Миллиардеры продолжают оттягивать момент, когда им придется рассчитаться с государством.

Нарушителями закона о конкуренции были признаны также крупные металлотрейдеры: «АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо». ФАС выдала всем участникам предполагаемого сговора «предписание о прекращении противоправных действий» и завела против них административные дела. Полномочия у этой службы серьёзные: в соответствии со ст. 14.32 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) на вступившие в картельное соглашение компании могут быть наложены «оборотные штрафы» в размере до 4% выручки правонарушителя от реализации всех товаров, работ или услуг.

Металлургические компании, пошли в контратаку, сделав ряд заявлений для СМИ. В частности, они обвинили антимонопольную службу в попытках внедрить директивное ценообразование, что, по их мнению, «противоречит принципам рыночной экономики», может привести к затовариванию рынка, падению рентабельности производства, и в итоге негативно скажется на «на реализации социальных обязательств предприятий».

Более того, представители «стальных олигархов» стали говорить о том, что в таком случае их на внутреннем рынке могут вытеснить иностранные поставщики, работающие в рамках рыночного ценообразования. Последний аргумент, откровенно говоря, выглядел немного странно: если ФАС действительно пыталась директивными методами установить для отечественных потребителей стального проката цены ниже рыночных, каким образом зарубежные компании смогли бы захватить российский рынок, непонятно. Не говоря уж о том, что намёки на возможное свёртывание некоторых социальных проектов немного смахивали на шантаж…

Не вняв аргументам строптивых миллиардеров, ФАС всё же применила штрафы в отношении принадлежащих им компаний.

Государство «нахлобучили»

Но, надо полагать, что ФАС «возбудилась» в отношении производителей стального проката не потому, что кто-то из высокопоставленных чиновников этой службы встал не с той ноги – обоснованность роста цен на металл попросили проверить депутаты профильного комитета Государственной Думы. Народных избранников особенно обеспокоил рост цен на арматурную сталь, что, в свою очередь негативно сказалось на стоимости строящегося жилья, а в отдельных случаях приводило к срыву сдачи в эксплуатацию объектов, и требованиям строителей пересмотреть цены на строительство зданий, возводимых в рамках государственных программ. Как ни крути, получается, что таким образом «стальные олигархи» пытались запустить руку и в бюджетный карман:

«Подорожание металла потянет за собой увеличение стоимости других материалов», — заявил тогда первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Наша главная задача сегодня — сохранить стабильную и прозрачную обстановку на рынке недвижимости и стройматериалов. Детские сады, школы, поликлиники должны строиться согласно графику», — говорил по этому поводу депутат Илья Вольфсон.

Впрочем, куда жёстче высказался первый вице-премьер Андрей Белоусов заявивший, что российские металлургические компании «нахлобучили» государство, увеличив свои доходы в разы. Дословная цитата: «Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей».

Такие разные интересы…

Не стоит забывать, что сталь это, прежде всего стратегическое сырьё. Вице-премьер Юрий Борисов говорил об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ещё в 2021 году. «Поднимая цены на свою продукцию вслед за ростом котировок на мировом рынке, российские металлурги должны учитывать и государственные интересы. Мы имеем крупные системные проекты, которые заложены в бюджет, и они начинают трещать по швам. Рост цен на строительные объекты и даже, в последнюю очередь — пока это сдерживалось, но сегодня уже и стали нарастать проблемы и по гособоронзаказу… Сегодня, когда рост цен на металлы начинает превышать уже все допустимые меры, конечно, это отражается на стоимости финальной продукции… Бизнесу необходимо быть более социально ответственным и помимо собственных интересов думать и об общегосударственных», — сказал вице-премьер.

Но увы, с «общегосударственными» интересами, о которых предложено «подумать» миллиардерам-металлургам, сегодня не всё так просто. Тот же Алексей Мордашов, уже после начала СВО то и дело подчеркивал свою отстраненность от этих событий и международный характер своего бизнеса, явно рассчитывая, что бывшие западные партнёры его «услышат»: «Я далёк от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении введены санкции… Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине…».

На фоне подобных заявлений в ряде СМИ появилась информация о том, что Алексей Мордашов ищет пути смягчения санкций, и якобы планирует передать пакет акций своего предприятия некоему фонду, который бы перенаправлял прибыль в пользу ООН. Затем, правда, пресс-служба «Северстали» опровергла эту информацию.

Были ли у неё такие планы на самом деле, сейчас сказать трудно – возможно Мордашов отказался от них, поняв, что санкций избежать не удастся, и на двух стульях усидеть не получится… Как в таких случаях говорят, дыма без огня не бывает.

Уголь по цене кокса?

В нынешней непростой ситуации у «государевых» людей вопросы наверняка появятся и к другому «стальному олигарху» — Владимиру Лисину. На фоне резкого скачка цен на стальной прокат в ряде СМИ прошла информация о том, что НЛМК якобы один из основных ресурсов для производства стали – коксующийся уголь по завышенным ценам. Причём закупать его он может у одного конкретного поставщика – компании «ТопПром», которой владел на тот момент ныне находящийся под стражей Николай Королев.

Есть мнение, что «ТопПром» способна продавать свой уголь НЛМК на 20% дороже, чем другим покупателям. А если так, то всего за год действия такого контракта комбинат мог «потерять» до полумиллиарда рублей. На первый взгляд выглядит абсурдно – с чего бы миллиардер из списка Forbes сознательно шёл на убытки? Но что, если за этим стояла некая «транзитная схема», а рентабельность своего основного бизнеса Владимир Лисин поддерживал за счет банального повышения цен на прокат?

Как бы то ни было, за подобные «шалости» стальным олигархам сегодня явно придется заплатить. Многомиллиардный штраф, который не смогла оспорить в суде «Северсталь» наглядно демонстрирует, что в новой реальности играть ценами на стратегически важную продукцию государство никому не позволит.

Конкретно

В апреле 2020-го «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) продавал на внутреннем рынке РФ одну тонну горячекатаной стали примерно за 400 долларов, а к концу года её стоимость выросла почти на 73% и составила порядка 760 долларов. Таких скачков рынок не видел со времён экономического кризиса, разразившегося в конце нулевых.

Похожая ситуация наблюдалась и других у крупных металлургических компаний, включая «Северсталь», «Новолипецкий металлургический комбинат» и Evraz.

Причиной этого, по мнению аналитиков, стал «китайский фактор»: на фоне пандемии металлурги «Поднебесной» сократили экспорт стали, из-за чего на глобальных рынках наблюдался дефицит. Ситуацию усугубили локдауны, из-за чего остановилась часть металлургических заводов в Европе.

Этой ситуацией и воспользовались российские производители, решив «подравнять» цены на внутреннем рынке горячекатаной стали с мировыми. Объективно же, российский рынок чёрной металлургии вполне самодостаточен, и проблем дефицита стального проката отечественные потребители могли бы спокойно избежать.

Дмитрий Голованов

Оригинал материала: “Версия”