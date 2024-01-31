Профессор Мэтер рассказала о пользе дыхательных упражнений для предотвращения болезни Альцгеймера

Как сообщает издание Nature Scientific Report, минимизировать риски развития болезни Альцгеймера можно при помощи достаточно простого способа, что показали показали результаты исследования, проведенного профессором Школы геронтологии Университета Южной Калифорнии Марой Мэтер.

Участникам эксперимента было предложено делать упражнение дыхательной биологической обратной связи, а именно осуществлять вдох и выдох по пять секунд два раза в день в течение 20 минут. Спустя четыре недели было установлено, что уровни бета-аналоидных пептидов в крови испытуемых уменьшились, а увеличение вариабельности сердечного ритма во время упражнений оказало положительное воздействие на биохимические процессы в организме.

Отметив, что дыхательные упражнения способствовали активации парасимпатической нервной системы, отвечающей как за отдых, так и за переваривание пищи, профессор Мэтер подчеркнула: «Наши результаты позволяют предполагать, что регулярные сеансы дыхательной биологической обратной связи могут быть эффективным средством снижения риска развития болезни Альцгеймера».