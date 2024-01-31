Под Пятигорском уже несколько месяцев ищут секретную лесную деревню айтишников, которых не пустили в Грузию

Под Пятигорском уже несколько месяцев не могут найти секретную лесную деревню, состоящую из коливинг-землянок.

Предположительно там без регистрации и уплаты налогов проживают от 60 до 80 человек, преимущественно айтишники, которых не пустили в Грузию.

Потенциальные новые жильцы коливинга только для записи на просмотр должны заполнить онлайн-анкету из 317 пунктов. Она включает в себя вопросы об опыте работы и мировоззрении. В некоторых вопросах нужно называть имена героев аниме, решать математические задачи и писать код. На часть вопросов нужно отвечать ссылками на запрещённые социальные сети, а последний 317-й вопрос вообще спрятан в коде веб-страницы с анкетой.

Государственные органы и службы не оставляют попыток записаться на просмотр и выявить месторасположение незаконно возведённых землянок и проживающих в них неплательщиков налогов. С декабря они отправили около 50 анкет, но по всем получили отказы. Если ближе к лету ситуация не изменится, планируется провести полное прочёсывание лесов с собаками.

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