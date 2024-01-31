Скандалы: Будь она не LADA

Российский автопром поедет по китайскому пути

Дочерняя компания АвтоВАЗа подала заявку на регистрацию нового товарного знака для автомобилей. Как утверждают источники в отрасли, с большой долей вероятности речь идёт о намерении сотрудничать с китайской стороной. Эксперты отмечают, что ставка на кооперацию с Китаем может оказаться опасной – экспансия производителей из Поднебесной грозит уничтожить отечественный автопром, который и без того переживает не лучшие времена.

Китайская экспансия на российский автомобильный рынок обретает всё большие масштабы. Сначала партнёры из КНР после массового ухода из России большинства иностранных брендов вывели множество своих моделей, а затем активно занялись скупкой опустевших автосалонов, а также начали выстраивать новую систему онлайн-продаж машин. Теперь, судя по всему, настал новый этап.

Знакомые с ситуацией источники «Октагона» полагают, что, вероятно, на отечественных мощностях могут начать выпускать китайские авто. Дочерняя компания АвтоВАЗа ООО «Автозавод Санкт-Петербург» уже подала заявку на регистрацию двух вариантов товарного знака. Оба они представляют собой букву Х, заключённую в овал.

Однако потенциальная ставка российского автопрома на китайцев может оказаться фатальной, предупреждают специалисты. Риск уничтожения собственного производства и нивелирования успехов в импортозамещении значительно возрастает.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что в 2024 году предприятие запустит новый автомобильный бренд. При этом подробности проекта пока держатся в секрете. В компании лишь упоминали о неких «лицензионных автомобилях». Однако, судя по изображениям, демонстрируемым во время презентации, которая состоялась на пресс-конференции российского производителя, под новой маркой будут выпускаться автомобили non-SUV (не кроссоверы) и SUV (кроссоверы) в компактном и среднеразмерном сегментах C и D.

Официальный представитель ООО «Автозавод Санкт-Петербург» Олеся Юшкова подтвердила изданию, что предприятие направило заявку на регистрацию товарного знака, отказавшись от более подробных комментариев.

«Автозавод Санкт-Петербург» – бывшее предприятие Nissan.

В 2022 году завод перешёл Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту, позднее его выкупил АвтоВАЗ. В прошлом году на предприятии начали производить кроссовер Lada X-Cross 5, который представляет собой один из китайских кроссоверов FAW, но с логотипами российской марки. Впрочем, эта модель так и не стала серийной.

Как рассказал источник редакции в отрасли, речь может идти о двух вариантах производства. Согласно первому, на заводе будут собирать китайские модели, но под новым брендом, согласно второму, освоить производство может концерн Sollers, который уже собирает коммерческую технику китайской компании под собственным брендом. Очевидно, АвтоВАЗ решил обзавестись отдельным брендом для линейки локализованных иностранных автомобилей, которые планируется производить по лицензии. При этом в пресс-службе тольяттинского концерна воздержались от комментариев.

Можно предположить, что автобизнес из Поднебесной продолжит интеграцию в российские условия. В пользу этой версии говорит тот факт, что китайский автопром может значительное время держать планку по ценам на уровне себестоимости и таким образом завоёвывать российский рынок, российского потребителя, утверждает в разговоре с «Октагоном» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

– Полагаю, что в течение ближайших двух лет мы увидим также и борьбу за средний и премиальный сегмент автомобилей. И здесь достаточно большое значение будет иметь продвижение этих автомобилей на российском рынке, чтобы люди отказывались от привычных им премиальных марок, – поясняет собеседник издания.

Между тем сценарий, при котором партнёры из КНР фактически начнут выпуск своей продукции на российских заводах, связан со значимыми рисками. И без того плохо себя чувствующий отечественный автопром может быть фактически убит, предупреждает председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.

– Очевидно, что в России востребована бюджетная модель автомобиля – что-то вроде Renault Logan, который в своё время в нашей стране стал практически бестселлером. Отдавать свои новые разработки китайцы, конечно, не будут, но могут передать в производство устаревшую модель, – замечает он.

По его словам, на сегодняшний день для китайцев предпочтительнее выпускать машины на своей территории и ввозить их в Россию – прежде всего из-за дешёвой рабочей силы, выгодных условий кредитования для бизнеса и обширных программ поддержки автопроизводителей.

Депутат Артём Кирьянов считает: чтобы остаться в строю, российской автомобильной промышленности потребуется своего рода оферта от государства для отечественных производителей. Фактически это объём рынка, на который производители могут ориентироваться для того, чтобы планировать свой бизнес.

– Понятно, есть коммерческая составляющая, и мы видим, что значительное число россиян задумывается о приобретении российского автомобиля. Однако, помимо коммерческой составляющей, должен быть и серьёзный государственный заказ, который подтолкнёт российский автопром к массовому производству качественных отечественных автомобилей, – заключает парламентарий.

В 2023 году экспорт китайских автомобилей в Россию вырос как минимум в пять раз по сравнению с уровнем 2022 года, когда было продано 160 тыс. единиц. В 2024 году китайские автоконцерны намерены выйти на показатель 1,2 млн штук.

Михаил Белый

Оригинал материала: “Октагон”