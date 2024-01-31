 

Надеждин сдал, Богданов сдался

31.01.2024, 13:04, Новости дня
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Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин подал подписи на рассмотрение в Центральную избирательную комиссию.

Во время пресс-подхода Надеждин поблагодарил избирателей за оказанное доверие. Он в очередной раз подчеркнул, что люди выстраивались в очереди к местам сбора подписей за него, а все 80 миллионов рублей, которые были отправлены на избирательный счет политика — добровольные пожертвования от россиян.

– Здесь стоят в коробке 105 тысяч подписей граждан России. Подчеркиваю — собранные на территории РФ, потому что еще десятки тысяч подписались за нас за пределами России. Мы эти подписи сюда не принесли, но мы их пересчитаем, — пообещал Надеждин.

Все поданные подписи сотрудники ЦИК должны проверить до 10 февраля. Всего команда Надеждина подала 105 тысяч подписей избирателей. Для подтверждения статуса кандидата в президенты РФ Надеждину необходимо наличие 100 тысяч подписей, оставленных без нарушений.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). 28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.

30 января лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова сняли свои кандидатуры с выборов и заявили о поддержке президента Путина, который будет избираться на эту должность уже в 5 раз.

31 января свои подписи и документы в ЦИК представил претендент от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, который уже заявил об отказе участия в выборах. Также сегодня планируют сдать подписи самовыдвиженцы-блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев.


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