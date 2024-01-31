Самым популярным телефоном в истории стал Nokia 1100

Как сообщает издание Visual Capitalist, список самых популярных телефонов в истории возглавил Nokia 1100, увидевший свет в 2003 году и проданный в течение шести лет в количестве 250 миллионов единиц.

На второй позиции, с результатом в 248 миллионов штук, расположилась еще одна кнопочная модель от финского производителя, а именно Nokia 1110, а замыкает тройку iPhone 6, реализованный в количестве 222 миллионов экземпляров и открывший эру мобильных устройств с большим сенсорным экраном. На четвертой и пятой позиции расположились Nokia 105 и iPhone 6s, с результатом в 200 и 174 миллиона соответственно.

Если обратиться к итогам 2023 года, то самым популярным смартфоном стал iPhone 14 Pro Max, за которым следуют iPhone 13 и Samsung Galaxy A14.