 

Самым популярным телефоном в истории стал Nokia 1100

31.01.2024, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Visual Capitalist, список самых популярных телефонов в истории возглавил Nokia 1100, увидевший свет в 2003 году и проданный в течение шести лет в количестве 250 миллионов единиц.

На второй позиции, с результатом в 248 миллионов штук, расположилась еще одна кнопочная модель от финского производителя, а именно  Nokia 1110, а замыкает тройку iPhone 6, реализованный в количестве 222 миллионов экземпляров и открывший эру мобильных устройств с большим сенсорным экраном. На четвертой и пятой позиции расположились Nokia 105 и iPhone 6s, с результатом в 200 и 174 миллиона соответственно.

Если обратиться к итогам 2023 года, то самым популярным смартфоном стал iPhone 14 Pro Max, за которым следуют iPhone 13 и Samsung Galaxy A14.     


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Мнение: В положении тов. Сталина

02.02 / Мнение: О вполне логичном… Армения больше не с Россией?

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Варшавский арматурный ударный батальон

02.02 / Мнение: Письмо: “Старый индус сказал, что с мужчиной – узел”

02.02 / Мнение: В поликлинике “Заживёт”

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Успешные атаки хуситов у побережья Йемена с 19.11.2023 по 01.02.2024

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Эквадор. Наркобароны, диктат МВФ и военные базы США

01.02 / Овен – личностный рост, Телец – отношения: актуальные темы для знаков зодиака в 2024 году

01.02 / Мнение: Как работает финская пропаганда, чистка учебников в Болгарии и Нобелевская премия для НАТО

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Нефтяной трафик через Суэцкий канал упал в 2 раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика