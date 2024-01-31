Роспотребнадзор предупредил о наличии опасных бактерий на смартфонах

Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, на поверхностях более 94% смартфонов, равно как и клавиатурах компьютеров, содержатся опасные бактерии.

Специалисты отмечают, что в подавляющем большинстве случаев речь идет о различных видах стафилококков, наиболее опасным из которых является золотистый, обладающий повышенной степенью устойчивости к антибиотикам. Отметив, что многие пренебрегают гигиеной мобильных устройств, в Роспотребнадзоре почеркнули: «Даже в случае тщательного мытья рук человек не гарантирует себе защиту от инфекций, учитывая, что большинство современных людей постоянно контактируют с гаджетами».

Представители ведомства рекомендовали как можно чаще обрабатывать поверхности смартфонов антисептическими средствами, созданными на основе спирта.