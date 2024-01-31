Кроссовки весны 2024 – тенденции и самые модные модели сезона

Кроссовки перестали быть исключительно спортивной обувью. Они являются настоящей визитной карточкой стиля. Их носят не только с джинсами, но и с платьями, мини-юбками, костюмами. Существует множество видов обуви, но такого непринужденного крутого стиля и особой эстетики можно достичь только с помощью спортивной обуви. Надев ее, можно в считанные превратить повседневный образ в нечто гораздо более современное.

Итак, какие тенденции нас ждут весной 2024 года и какие модели кроссовок будут в тренде?

Продолжает доминировать классика, но появились и авангардные модели, которые произведут настоящую революцию даже в самых минималистичных гардеробах. Кроссовки, символизирующие стиль и качества, способны улучшить любой образ – будь то непринужденный стиль, тихая роскошь или монохромный наряд.

Нормкор

Тенденции весны-лета 2024 года будут отражены не только в одежде, но и в спортивных туфлях. На городских улицах по-прежнему будет преобладать дизайн нормкор, предполагающий удобство и простоту. Что касается цвета, чаще всего это такие нейтральные тона, как белый или бежевый.

Однако этой весной к ним присоединится черный. Черные матовые кеды из парусины с эффектом потертости идеально сочетаются с мешковатыми джинсами в стиле гранж. Культовые горные кроссовки теперь представлены в самой минималистской версии.

Не обойдется без белых кроссовок на плоской подошве с овальными носками в классическом стиле или ретро-моделей с бежевыми подошвами и круглыми носками.

Помогут идеально завершить однотонный наряд черные модели минималистичной формы на плоской подошве. Это только подтверждает, что простая с виду обувь может помочь создать образ в стиле тихой роскоши.

На платформе

Несколько лишних сантиметров роста всегда будут кстати. Подошвы из вспененного материала с перфорацией станут стильным выбором в жаркое время года. Их можно будет увидеть как в повседневных, так и в более элегантных образах.

Безупречно смотрятся кроссовки белого цвета с зубчатой подошвой, которые ассоциируются с культовыми Nike Air Force.

Модели ярких цветов и футуристического дизайна станут новой идеей весенне-летнего сезона. Это беспроигрышный вариант для завершения традиционного образа. Модные дизайнеры предлагают альтернативные варианты, способные придать немного женственности классическим нарядам.

Традиционная спортивная обувь с трековой подошвой и треугольными носами, которая считается классикой, никогда не выйдет из моды. Ее можно носить как со спортивными костюмами, так и с официальной одеждой, чтобы подчеркнуть непринужденный стиль.

Коричневые модели

Большая часть брендов представила на показах кроссовки в различных коричневых оттенках – от капучино до насыщенного шоколадного.

Кроссовки коричневых тонов созданы с учетом возможного дресс-кода. В фаворитах находятся самые разные модели, в том числе в стиле ретро с цветными акцентами и с массивной подошвой.

Высокие модели

Несмотря на то что минималистские вещи доминируют сильнее, чем когда-либо, высокие кроссовки никуда не уходят. Объемный дизайн и массивная подошва — это все, что нужно, чтобы украсить любой образ, каким бы простым он ни был. Можно сразу же выделиться из толпы в фиолетовых моделях с блестящим эффектом.

Минималистичные двухцветные высокие кроссовик великолепно сочетаются с мини-юбками и платьями миди. Смелые кроссовки-ботинки в максималистской версии с зеркальным эффектом превзойдут все ожидания.

Прозрачные модели

Эту тенденцию уже несколько лет хотят внедрить в гардероб модниц и, возможно, в этом сезоне удастся это сделать. Прозрачные модели достаточно универсальны и отлично выглядят со всеми видами одежды: мини-платьями, брюками, юбками, купальниками.

Спортивные кроссовки

Спортивные кроссовки – это совсем не скучно. Теперь их можно увидеть с разными подошвами и цветными акцентами, привлекающими внимание, а также с блестящими эффектами и цветочными деталями. Эти варианты понравятся даже тем, кто не любит спортивную обувь.

Это и металлизированные модели, и ностальгические пары в стиле 2000-х, и белые кроссовки с квадратными носами.

“Адидас Самба”

Футбольные бутсы Adidas Samba станут как никогда популярны в уличном стиле весной-летом 2024 года. Их можно успешно объединить с однотонными нарядами в ретро-стиле. Пары с зубчатой ​​подошвой идеально подойдут для более авангардного варианта.