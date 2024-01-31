Notebookcheck: экран Steam Deck OLED выгорает всего через 750 часов

Блогер The Phawx провел интенсивный стресс-тест экрана портативной консоли Steam Deck OLED и обнаружил, что он начинает выгорать после 750 часов непрерывной работы.

В течение 31 дня Steam Deck OLED отображала одно и то же изображение, при этом яркость подсветки менялась от 400 до 1000 нит, а режим отображения переключался между SDR и HDR. На первый взгляд, экран остался без повреждений, но при увеличении яркости стали видны проблемы. Пиксели, наиболее интенсивно используемые, потускнели, что привело к появлению остаточных изображений на экране, особенно заметных при воспроизведении HDR-контента.

The Phawx полагает, что в обычных условиях экран Steam Deck OLED прослужит дольше 750 часов, однако рекомендует быть осторожными тем геймерам, кто предпочитает играть при высокой яркости на протяжении длительных периодов времени.

Ранее блогер провел аналогичный эксперимент с консолью Nintendo Switch OLED, там признаки выгорания появились лишь после 5000 часов стресс-теста.