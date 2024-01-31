Регистрация болельщиков на XVII Ростех Деминский лыжный марафон будет обязательной

Для обеспечения безопасности посетителей самого большого лыжного марафона России предусмотрена обязательная бесплатная регистрация зрителей.

Процедура простая и не займет много времени, а полученный код будет действовать в течение всех трех дней проведения соревнований, отмечают в администрации Рыбинска. Регистрация пройдет с 30 января по 28 февраля на платформе Russia Running.

По решению антитеррористической комиссии Ярославской области обязательная регистрация зрителей на крупные спортивные мероприятия действует в регионе с 2023 года.

Для регистрации на XVII Ростех Деминский лыжный марафон на главной странице на платформе RussiaRunning необходимо создать личный кабинет или войти в уже имеющийся под своим паролем. Затем ввести в поисковой строке запрос: «Регистрация болельщиков на XVII Ростех Деминский лыжный марафон 2024». Перейти на страницу события и выбрать категорию: «Болельщик Ростех — Деминского лыжного марафона 2024». Необходимые данные или автоматически будут внесены из личного кабинета, или их нужно будет указать дополнительно. После нажатия на кнопку «Продолжить», откроется «Корзина» с уточнением заказа. Регистрация бесплатная, поэтому достаточно лишь подтвердить заказ индивидуального кода, и он придет на указанный номер телефона и электронную почту.

Для удобства предусмотрена функция «Зарегистрировать друга». С ее помощью можно получить код для людей старшего поколения, которые не пользуются интернетом и не имеют электронной почты. Код им придет в виде СМС-сообщения на мобильный телефон.

Индивидуальный код действует в течение всех трех дней проведения соревнований. По нему зрители получат специальный браслет болельщика. Браслеты можно получить заранее на пунктах выдачи или непосредственно 1, 2 и 3 марта в центре «Демино». Выдавать их будут волонтеры на верхней парковке и подходах к «Демино». Браслет болельщика также действителен в течение всех трех дней проведения марафона. Список пунктов выдачи оргкомитет сообщит дополнительно.

Регистрация необходима для зрителей с 14 лет. Родители, сопровождающие участников беби-марафона и юниоров, также должны получить индивидуальный код и браслет болельщика для прохода на территорию ЛБЦ «Демино». Участникам всех гонок регистрироваться дополнительно не нужно. На телефон, указанный ими при покупке слота на марафон, придет смс-сообщение с кодом. При предъявлении этого сообщения и паспорта волонтеры выдадут браслет участника, который по цвету отличается от браслета болельщика.

Регистрация болельщиков XVII Ростех Деминского лыжного марафона завершится в 12:00 28 февраля.

Напомним, крупнейший марафон России состоится в лыжно-биатлонном центре «Демино» с 1 по 3 марта. Стать зрителем и болельщиком спортивного события, поприветствовать с трибуны участников может каждый желающий. Вход бесплатный, по электронной регистрации.

За месяц до старта для участия в гонках, рассчитанных на разный возраст и уровень подготовки, зарегистрировались 4442 человека. Свободные слоты на взрослые гонки – 50, 25, 10 и 5 километров еще остались. На детские – беби-марафон и двухкилометровую дистанцию, заняты все.

— Марафон вновь пройдет в течение трех дней – 1,2,3 марта. Такой формат протестировали в прошлом году, он показал своё удобство и востребованность, поэтому будет продолжен. Он позволяет снять нагрузку с участников, площадей и инфраструктуры. Ожидаем, что 1 марта на старт выйдут около 1200 участников, 2 марта – 3000, 3 марта – 1350, — отметил Игорь Самойлов, директор СНП «Деминские марафоны».

Самой массовой станет «золотая» марафонская гонка на 50 километров. Участие в ней примут представители восьми стран: России, Казахстана, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Кипра, Румынии, Словакии. Россию представят 58 регионов.

Наравне с соревновательной программой идет подготовка культурно-развлекательных мероприятий, чтобы болельщики, проводив спортсменов на старте, могли интересно провести время в ожидании яркого финиша.

Зрители увидят концертные номера, поучаствуют в интерактивной программе. Также для них будет работать ярмарка сувениров, спортивных товаров и гастрономический фестиваль.

Программа марафона:

01 марта (пятница)

12:00 – Старт для юниоров на дистанцию 5 км,

12:20 – Старт для юниорок на дистанцию 5 км,

13:00 – Старт для участников 10 км,

15:00 – Церемония награждения.

02 марта (суббота)

10:45 – Торжественная церемония открытия,

11:00 – Старт «Золотой гонки»50 км FT,

14:30– Церемония награждения 50 км.

03 марта (воскресенье)

10:00 – Старт «Беби-марафон» на дистанцию 1 км,

10:10 – Старт «Беби-марафон» на дистанцию 1 км,

10:20 – Старт мальчиков на дистанцию 2 км, стиль классический (CT). Масс-старт,

10:30 – Старт девочек на дистанцию 2 км, стиль классический (CT). Масс-старт,

11:00 – Старт гонки на дистанцию 25 км, стиль классический (CT),

14:30 – Церемония награждения.