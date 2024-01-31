Joule: батарея на основе индия заряжается за пять минут

Как сообщает издание Joule, американские специалисты, представляющие Корнеллский университет, разработали автомобильный аккумулятор, для полной зарядки которого требуется лишь пять минут.

В данном случае речь идет о батарее, основу которой составляет такое мягкое легкоплавкое вещество, как индий, химические свойства которого сопоставимы с алюминием и галлием, а сам материал довольно часто используется в солнечных панелях и сенсорных экранах.

Разработчики утверждают, что на одном заряде аккумулятора автомобиль может преодолеть около 480 километров, подчеркнув, что многие предпочтут приобретать машины с подобными батареями и заряжать из буквально за пять минут, а не пользоваться дорогими транспортными средствами с большим запасом хода.