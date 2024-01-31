Прием алкоголя на ночь негативно сказывается на качестве сна

Как сообщает издание Sleep, употребление алкогольных напитков ближе к ночи оказывает негативное воздействие на качество сна, что показали результаты исследования, проведенного представителями Лаборатории исследования сна больницы EP Bradley.

Напомним, что быстрая фаза сна, составляющая 20% от ночного сна, выполняет важнейшие функции, в связи с чем ее недополучение приводит к проблемам с памятью и снижает степень остроты ума. В ходе эксперимента было установлено, что употребление алкогольных напитков увеличивает продолжительность медленной фазы сна лишь в течение трех ночей, одновременно сокращая продолжительность быстрого сна.

Ученые отмечают, что после приема алкоголя испытуемые засыпали быстрее, однако из-за сокращения периодов быстрого сна степень его качества ухудшалась.