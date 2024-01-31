 

Таиланд получит беспроцентный кредит от России на духовно-нравственное воспитание молодёжи

31.01.2024, 11:33, Разное
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Заместитель министра финансов России Борис Бажанов подписал в Бангкоке договор о предоставлении Таиланду займа в размере 300 миллионов долларов.

Согласно условиям соглашения, кредит выдан на 25 лет под 0,01% годовых и может быть возвращён в тайских батах.

– Мы благодарны российским товарищам за поддержку и обязуемся неукоснительно исполнять условия договора. Это целевой кредит и все полученные средства будут направлены исключительно на духовно-нравственное воспитание молодёжи, – сказал на пресс-конференции министр внутренних дел Таиланда Анутин Чарнвиракул.

В МИД России назвали подписание соглашения «примером полного провала кампании коллективного Запада по международной изоляции нашей страны».

– С нами дружат государства, играющие ключевую роль в своих регионах, и они готовы продвигать близкие нам ценности, а не западную извращённую повестку. Сегодня наш МИД одержал ещё одну убедительную победу, – объявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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