Обратный балаяж снова в моде – самые модные техники 2024 года для разного цвета волос

Вы устали от постоянного окрашивания, которое портит ваши волосы? Вы ищете естественный эффект с минимальным уходом за волосами? Тогда техника обратного балаяжа – именно то, что вам нужно. Она применяется в различных случаях. В этой статье описаны варианты данной техники.

Что такое обратный балаяж

Итак, цель этой модной техники — придать волосам другие цвета и при этом защитить их от слишком интенсивного окрашивания, повреждающего кончики. Парикмахеры при этой технике не применяют мелирование. Они сохраняют самые яркие части, просто добавляя иные тона. Результатом является естественный эффект с приятным контрастом.

Обратный балаяж применяется, если ваши корни темнее кончиков, чтобы все гармонизировать. Кроме того, если вы обычно собираете волосы в хвост или заплетаете в косу, – это отличный способ украсить прическу такого типа.

Обратный балаяж на каштановых волосах

Растушевка корней — конечная цель обратного балаяжа. Если у вас натуральные каштановые волосы, но вы хотите их освежить и добавить немного светлых бликов, – это идеально, потому что вам не нужно будет регулярно ухаживать за окрашенными волосами, вы сохраните свои волосы естественными.

Результат получается тонкий и очень нежный, но при этом он добавляет какую-то изюминку к вашему образу. Техника подходит для любой длины.

Обратный балаяж на светлых волосах

Обратный балаяж – идеальная техника и для светлых окрашенных волос. Действительно, если корни сольются и плавно смешаются с остальными волосами, отрастание будет казаться естественным. Полное окрашивание – не лучшее решение. Волосы будут выглядеть пережженными, как пакля, и, в конце концов, могут даже начать выпадать. Потому блондинки чаще всего и используют эту технику – уделяют внимание корням.

Обратный балаяж на седых волосах

Обратный балаяж нравится и женщинам, которые хотят сохранить свои волосы седыми. Использование этой техники очень интересно, потому что она визуально придает волосам объем, создает контраст и эффект контуринга. Одним словом, сплошные плюсы. Если ваши волосы полностью седые, парикмахеры посоветуют обратиться к оттенкам пепельного блонда. Он будет лучше сочетаться с естественным цветом и придаст лицу много света, создаст омолаживающий эффект.

Балаяж – это, по сути, работа, индивидуальная для каждого клиента в зависимости от характера и длины его волос. Седые волосы иногда появляются и у молодых женщин из-за стресса или гормонов. С помощью обратного балаяжа вы можете создать красивый естественный эффект, не окрашивая все волосы полностью. Добавление смеси серых тонов как бы подчеркивает седые пряди, играя на контрасте и яркости. И это также делает переход намного более эстетичным. Можно также остановиться на пепельно-коричневых оттенках. Это добавит образу большей глубины.

И, естественно, не стоит забывать о том, что даже при такой несложной технике окрашивания цвет все равно необходимо поддерживать. Конечно же, вам не придется каждую неделю ходить в парикмахерскую. Однако за волосами нужно ухаживать , чтобы сохранить их блеск. Используйте специальные шампуни, кондиционеры и маски.