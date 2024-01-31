The Verge: Apple Vision Pro стала прорывом, но доступна лишь богатым энтузиастам
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Главный редактор The Verge Нилай Патель поделился своими впечатлениями от первой гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от Apple, ставшей доступной для заказа с 2 февраля по цене от $3499.
Vision Pro представляет собой технологический прорыв с невероятно качественной передачей видео и системой управления, использующей отслеживание движений глаз и рук пользователя в виртуальной операционной среде VisionOS.
Эксперт отмечает, что гарнитура предлагает уникальный опыт, включая открытие окон приложений в реальном окружающем пространстве и возможность перемещения между ними.
Пользователи могут также смотреть фильмы на виртуальном экране, использовать различные программы и создавать контент, интегрируя Vision Pro в экосистему Apple для более комфортного использования.
К сожалению, главными недостатками Vision Pro являются высокая цена и большой вес гарнитуры, который сравним с массой iPad Pro. Питание гарнитуры осуществляется от внешней батареи с ограниченным временем работы, и ее аккумулятор не может быть заменен без выключения устройства.
Другие недостатки включают нечастые ошибки управления виртуальной средой, периодическое размытие изображения и отсутствие возможности делиться цифровым пространством с другими пользователями.
В итоге, Apple достигла революции в сегменте гарнитур смешанной реальности, однако это устройство останется доступным только для очень обеспеченных энтузиастов передовых технологий.
Смотреть комментарии → Комментариев нет