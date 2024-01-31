 

The Verge: Apple Vision Pro стала прорывом, но доступна лишь богатым энтузиастам

31.01.2024, 10:50, Разное
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Главный редактор The Verge Нилай Патель поделился своими впечатлениями от первой гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от Apple, ставшей доступной для заказа с 2 февраля по цене от $3499.

Vision Pro представляет собой технологический прорыв с невероятно качественной передачей видео и системой управления, использующей отслеживание движений глаз и рук пользователя в виртуальной операционной среде VisionOS.

Эксперт отмечает, что гарнитура предлагает уникальный опыт, включая открытие окон приложений в реальном окружающем пространстве и возможность перемещения между ними.

Пользователи могут также смотреть фильмы на виртуальном экране, использовать различные программы и создавать контент, интегрируя Vision Pro в экосистему Apple для более комфортного использования.

К сожалению, главными недостатками Vision Pro являются высокая цена и большой вес гарнитуры, который сравним с массой iPad Pro. Питание гарнитуры осуществляется от внешней батареи с ограниченным временем работы, и ее аккумулятор не может быть заменен без выключения устройства.

Другие недостатки включают нечастые ошибки управления виртуальной средой, периодическое размытие изображения и отсутствие возможности делиться цифровым пространством с другими пользователями.

В итоге, Apple достигла революции в сегменте гарнитур смешанной реальности, однако это устройство останется доступным только для очень обеспеченных энтузиастов передовых технологий.


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