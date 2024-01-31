The Verge: Apple Vision Pro стала прорывом, но доступна лишь богатым энтузиастам

Главный редактор The Verge Нилай Патель поделился своими впечатлениями от первой гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от Apple, ставшей доступной для заказа с 2 февраля по цене от $3499.

Vision Pro представляет собой технологический прорыв с невероятно качественной передачей видео и системой управления, использующей отслеживание движений глаз и рук пользователя в виртуальной операционной среде VisionOS.

Эксперт отмечает, что гарнитура предлагает уникальный опыт, включая открытие окон приложений в реальном окружающем пространстве и возможность перемещения между ними.

Пользователи могут также смотреть фильмы на виртуальном экране, использовать различные программы и создавать контент, интегрируя Vision Pro в экосистему Apple для более комфортного использования.

К сожалению, главными недостатками Vision Pro являются высокая цена и большой вес гарнитуры, который сравним с массой iPad Pro. Питание гарнитуры осуществляется от внешней батареи с ограниченным временем работы, и ее аккумулятор не может быть заменен без выключения устройства.

Другие недостатки включают нечастые ошибки управления виртуальной средой, периодическое размытие изображения и отсутствие возможности делиться цифровым пространством с другими пользователями.

В итоге, Apple достигла революции в сегменте гарнитур смешанной реальности, однако это устройство останется доступным только для очень обеспеченных энтузиастов передовых технологий.