Зампред ЦБ Зубарев: персонификация атак телефонных мошенников стала трендом

Телефонные мошенники в последние месяцы изменили свои методы. Об этом пояснил заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев в интервью газете “Известия”.

Согласно Зубареву, мошенники теперь активно исследуют свои будущие жертвы, изучая их социальные профили, список друзей и сферу деятельности. Они также находят информацию на веб-сайтах, где люди добровольно размещают свои личные данные. После сбора этой информации злоумышленники разрабатывают индивидуальные стратегии обмана для каждой жертвы.

“Они создают индивидуальные сценарии мошенничества, используя современные технологии. Например, сейчас очень популярна схема с созданием фальшивых аккаунтов руководителей в Telegram. Они пишут людям от имени их начальников, чтобы завоевать доверие”, – поделился Зубарев.

Зампред ЦБ также отметил, что мошенники активно используют современные технологии, такие как искусственный интеллект, чтобы создавать голосовые сообщения, которые кажутся от родственников жертвы или близких друзей.

Ранее уже были случаи, когда жертва мошенников переводила деньги с карты своей матери после одного звонка.