Назван сок, снижающий уровень холестерина

Как показали результаты исследования, проведенного австралийскими учеными, представляющими Университет Аделаиды, минимизировать уровень «плохого» холестерина в организме можно за счет включения в рацион томатного сока.

Данный сок отличается высокой степенью содержания антиоксиданта ликопина, действие которого подавляет процесс окисления холестерина и минимизирует риски образования атеросклеротических бляшек. Для того, чтобы воздействие томатного сока на организм было максимально эффективным, его следует принимать натощак, причем клетчатка, содержащаяся в нем, способствует нормализации работы как кишечника, так и всего пищеварительного тракта.

Кроме того, томатный сок содержит витамин А, оказывающий позитивное воздействие на зрение.