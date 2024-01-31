Установлена связь между занятием музыкой и здоровьем мозга в пожилом возрасте

Как сообщает издание International Journal of Geriatric Psychiatry, занятие музыкой в течение жизни оказывает позитивное воздействие на когнитивные способности в пожилом возрасте, что показали результаты исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Эксетерский университет.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано более тысячи человек в возрасте от 40 лет, выяснилось, что игра на музыкальных инструментах, особенно на фортепиано, связана с улучшением памяти и способностью к решению сложных задач, что позитивно сказывается на ясности ума в пожилом возрасте.

Особое внимание исследователи уделили возможности обеспечения здорового старения мозга за счет пения, предположив, что положительный эффект связан с необходимостью поддерживать общение с другими участниками коллектива на регулярной основе.