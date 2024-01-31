Журналистов обязали публиковать имена анонимных источников, скрывая в них до двух букв

В закон о СМИ внесены изменения, согласно которым журналистам придётся в каждом материале указывать все ссылки на первоисточники и в том числе раскрывать имена анонимных собеседников.

Согласно пояснительной записке, это необходимо для защиты конституционного строя и борьбы с «фейковыми» новостями, написанными искусственным

интеллектом.

Если первоисточник – сама редакция, материал должен быть представлен с пометкой «эксклюзив», а в конце текста теперь необходимо указать полные данные автора материала или выпускающего редактора – ФИО, адрес регистрации, адрес фактического проживания, сведения о судимостях, о наличии или отсутствии иностранных агентов среди членов семьи. Если часть информации предоставлена анонимными источниками, в их ФИО можно скрыть до двух букв, а также разрешено не указывать адреса, но только в случае, когда их сведения проливают свет на детали, а не составляют саму суть материала.

Наконец, в случае сообщения о преступлении либо необходимости срочно раскрыть общественно значимую информацию, источник всё-таки разрешат не указывать, но выход такого материала придётся заранее согласовать с государственными органами. Последние будут обязаны дать отказ или разрешение в течение 20 рабочих дней.

—