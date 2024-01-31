CAS: нейросети уничтожат человеческую цивилизацию с вероятностью в 5-10 процентов

Компания AI Impacts, специализирующаяся на исследовании долгосрочных последствий использования искусственного интеллекта, опубликовала результаты опроса, в котором участвовали более 3 тысяч экспертов по машинному обучению. Они рассматривали возможные сценарии влияния нейросетей на жизнь человека. Исследование опубликовано на портале научных публикаций arXive в разделе Computers and Society.

Оптимистичные перспективы

Большинство респондентов выразили уверенность в том, что благодаря ИИ ожидается волна выдающихся достижений в литературе, математике, музыке, архитектуре и различных науках. Эксперты видят потенциал для положительных изменений во многих областях.

Угрозы и неопределенность

Однако значительная часть участников опроса выразила опасения относительно потенциальных угроз, исходящих от нейросетей. От 38% до 51% экспертов считают, что существует вероятность вымирания человечества из-за ИИ, она составляет не менее 10%. При этом около 60% экспертов считают этот риск на уровне не менее 5%.

Исходящие угрозы ИИ

Специалисты указывают на способность ИИ генерировать дезинформацию и влиять на общественное мнение, что особенно опасно в контексте нарастающих авторитарных тенденций и ограничения свобод по всему миру. Эти аспекты вызывают серьезную озабоченность у экспертов и требуют дальнейших исследований и мер предосторожности.

Спор о будущем

Несмотря на опасения, 70% участников исследования ставят на позитивные сценарии, считая их более вероятными. Они основаны на возрастающих возможностях ИИ. Некоторые исследователи предполагают, что к 2047 году машины с 50% вероятностью смогут выполнять все возможные задачи без участия человека и будут справляться с ними лучше. Это существенно раньше предыдущих прогнозов, сделанных два года назад, которые указывали на 2060 год.

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