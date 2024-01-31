Импорт украинской курицы в ЕС за год подскочил на 127 процентов

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Благодаря отмене таможенных пошлин дешёвая украинская курятина наводнила европейский рынок: за год её импорт увеличился на 15 тысяч тонн в месяц, передаёт BFM TV. Французские фермеры возмущены такой нечестной конкуренцией, которая обрушила цены и играет на руку дистрибьютерам.

«Украинская курица уже добралась до ваших тарелок?» — задали мы вопрос покупателям.

ФРАНЦУЗ: Украинская? Нет… Нет, насколько я знаю.

ФРАНЦУЖЕНКА: Я так не думаю, нет.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Когда покупаешь у мясника, то там не указано: «Украина», «украинское» или «сделано во Франции».

Действительно, потребители чаще всего не знают, откуда поставляется мясо, которое они покупают, — особенно если его продают в виде приготовленного блюда. В таком случае необязательно указывать происхождение мяса.

В последние годы объём поставляемой в Европу украинской курицы значительно вырос: с 10 тысяч тонн в месяц до конфликта он увеличился до 25 тысяч тонн. Как объясняет специалист, такой взрывной рост вызван приостановкой пошлин на импорт.

ЖАН-ФКРИСТОФ БЮРО, профессор экономики в университете AgroParisTech, специалист по торговле сельскохозяйственной продукцией: Принимая во внимания ситуацию на Украине, мы сняли с неё все таможенные пошлины. С другой стороны, сейчас на Украине низкие цены на продукты животноводства, так что курица стоит очень выгодно.

Украинская курица должна соответствовать меньшему количеству стандартов, она гораздо дешевле в производстве. Французские фермеры выступают против такой нечестной конкуренции.

ЖАН-МИШЕЛЬ ШЕФФЕР, птицевод, глава ассоциации французских поставщиков птицы: В результате все цены на птицу рухнули вниз, причём в самое неподходящее время: сейчас проходят торговые переговоры с дистрибьютерами, которые также пользуются низкими ценами, чтобы давить на весь сектор и угрожать закупкой импортной продукции вместо французской.

По сравнению с 2022 годом, импорт украинской курицы в Евросоюз подскочил на 127 процентов.

Дата выхода в эфир 30 января 2024 года.