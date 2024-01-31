Психологи обозначили причину, по которой многие предпочитают сохранять анонимность в интернете

Как показали результаты исследования, проведенного учеными Квинслендского университета, у людей, предпочитающих сохранять анонимность в интернете, на это есть целый ряд причин.

Результаты социологического опроса, опубликованные изданием Personality and Social Psychology Bulletin, четко показали, что многие таким образом избавляются от высокой степени застенчивости, мешающей общению в реальной жизни, в то время как анонимность позволяет свободно выражать себя в сети, не опасаясь осуждения со стороны окружающих.

Кроме того, за счет анонимности многие пытаются временно абстрагироваться от реальности, получая ощущение свободы от социальных ограничений.