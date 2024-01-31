 

Эксперт предупредил об опасных ссылках в первых строчках поисковика

31.01.2024, 8:00, Разное
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Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин предупредил о потенциальной опасности, скрывающейся в первых строках поисковых результатов. Он подчеркнул, что ссылки, которые занимают верхние позиции в результатах поиска, могут оказаться элементами социального фишинга, используемого компаниями для сбора личных данных с целью агрессивного маркетинга.

Щельцин объяснил, что такие веб-ресурсы, как правило, автоматически запрашивают доступ к данным пользователя через социальные сети. Личная информация, полученная таким способом, затем используется компаниями для поиска потенциальных клиентов, отправки им звонков и сообщений с “выгодными предложениями”.

Чтобы защитить себя от таких угроз, эксперт рекомендует принимать следующие меры:

1. Настройте приватность в своих профилях в социальных сетях, ограничив доступ к вашим данным.
2. Избегайте входа на веб-сайты через свои социальные сети и используйте отдельные учетные записи для разных сервисов.
3. Установите надежное антивирусное и антифишинговое программное обеспечение для защиты вашего устройства и данных.

Ранее эксперт также поделился советами о том, как обезопасить свою переписку в мессенджерах, таких как Telegram и WhatsApp. Он рекомендует регулярно проверять активные сеансы входа в свои учетные записи, чтобы обнаружить несанкционированные доступы к данным.

Важно следовать этим рекомендациям, чтобы защитить свою личную информацию и избежать попадания в сети социального фишинга.


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